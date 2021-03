DNA Script nomme Philippe Lyko au poste de Directeur Financier

Philippe Lyko, 48, rejoint DNA Script après avoir été directeur financier par intérim pendant deux ans chez Flexport, une société d'expédition de fret et de courage au chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. Il y a joué un rôle essentiel dans la structuration des opérations financières au cours d'une période de croissance rapide de l'entreprise. Avant de rejoindre Flexport, Philippe a passé trois ans en tant que vice-président Finance chez Helix, une société leader dans le domaine de la génomique des populations, en charge des fonctions financières opérationnelles. Auparavant, il a passé en tant que responsable financier senior chez Illumina, dans un contexte d'hyper-croissance et de transformation du modèle d'affaires de la société. Son expérience des sociétés en développement et des organisations en croissance a permis à M. Lyko de développer une expertise dans la structuration des fonctions financières pour les sociétés en forte croissance comme DNA Script. Philippe a commencé sa carrière dans les sciences de la vie chez General Electric, où il a occupé différents postes dans le monde au cours des 10 ans qu'il y a passé. Il est diplômé en économie et finance de l'ICN School of Management.