DNA Script s'associe à Moderna pour développer des vaccins et des thérapies à la demande pour DARPA

DNA Script recevra jusqu'à 5 millions de dollars dans le cadre du programme NOW (Nucleic Acids On-Demand World-Wide) de l'agence DARPA, qui vise à prévenir et à organiser la réaction face aux pandémies virales à venir.

PARIS, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- DNA Script a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Moderna, Inc. (Nasdaq : MRNA) pour développer un prototype d'unité mobile de fabrication rapide de vaccins et de produits thérapeutiques dans le cadre du programme Nucleic Acids On-Demand World-Wide (NOW) de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Ce partenariat a pour objet d'intégrer la technologie de synthèse enzymatique d'ADN (EDS) de DNA Script, permettant de synthétiser des acides nucléiques de haute qualité, dans le processus existant de fabrication rapide de vaccins et produits thérapeutiques à base d'ARN messager, développé par Moderna. Dans le cadre de cet accord, DNA Script recevra jusqu'à 5 millions de dollars.

Le programme NOW de la DARPA vise à développer une plateforme de fabrication mobile et rapide, destinée à diagnostiquer rapidement les menaces biologiques et à y répondre au plus vite avec des traitements préventifs sur les terrains d'opérations. Les vaccins et les traitements à base d'acides nucléiques (y compris l'ARN messager) ainsi produits, de qualité conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), sont destinés à fournir une protection rapide aux populations locales et au personnel militaire. L'objectif est de parvenir à fabriquer des centaines de doses de médicaments dans un conteneur de 1,8 m x 1,8 m x 1,8 m (6 pieds x 6 pieds x 6 pieds) déployable même dans les régions les plus reculées.

"Nous sommes très heureux de collaborer avec Moderna et DARPA dans le cadre de ce programme majeur. Celui-ci adopte une approche biotechnologique innovante pour détecter, caractériser et contrer rapidement les menaces liées aux agents pathogènes émergents ou modifiés", a déclaré Thomas Ybert, Président de DNA Script. "Nous pensons que la vitesse, l'efficacité et la facilité d'utilisation de notre imprimante à ADN, SYNTAX™️, qui met en œuvre notre technologie propriétaire EDS, seront essentielles pour prévenir les futures pandémies. Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés au total par deux partenaires financés par le programme DARPA NOW."

A propos de DNA Script

DNA Script, fondée en 2014 à Paris, développe une technologie innovante de synthèse enzymatique d'ADN, appelée EDS (Enzymatic DNA Synthesis), afin d'accélérer la découverte et l'innovation en sciences de la vie. La société développe le système SYNTAX™, la première imprimante à ADN utilisable dans tous les laboratoires et mettant en œuvre cette technologie. En remettant la synthèse d'ADN au sein même des laboratoires, DNA Script transforme la recherche en sciences de la vie, donnant aux chercheurs une autonomie jusque-là inédite. www.dnascript.com

