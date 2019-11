Do interior de Minas para o Mundo: DJ Chapeuzinho vira referência no ramo da música feminina

Natural da pequena Varginha, no interior de Minas Gerais, a artista começou sua trajetória em 2017, com músicas de funk e open format, com um show interativo. Rapidamente, a cidade de pouco mais de 130 mil habitantes ficou pequena.

"Iniciei a carreira em um pequeno club em minha cidade, tive uma repercussão muito boa graças a Deus. Logo fui descoberta por uma agencia de shows. E isso expandiu meu trabalho de uma forma incrível, fortalecendo minha marca, e me levando a diversas cidades com meu trabalho. É uma felicidade enorme em poder viver tudo isso, e sei que é apenas o começo", pontua a DJ.



Consolidada, Chapeuzinho virou referência no importante e crescente mercado feminino da música. Símbolo de empoderamento e inspiração para muitas jovens de todo país acumulando inclusive diversos fãs clubes nas redes sociais, estando entre as "Tops DJs" em giro nacional.

"Tive o prazer de me apresentar em clubes referência por todo país, já passei por cerca de 14 estados brasileiros, indo desde o extremo norte em Macapá, até o sul na região de Florianópolis. Recentemente até me apresentei no exterior, em Assunção, capital do Paraguai. E já há negociações para uma tour na Europa e EUA em 2020", completa a profissional, que tem apenas 22 anos.

Mesmo com pouco tempo de estrada, Chapeuzinho já tocou ao lado de nomes como Thiago Brava, Gusttavo Lima e Anitta. O sucesso musical também reflete em suas redes sociais. Com conteúdo variado que vai do fitness a dicas de maquiagem, a artista acumula milhares de seguidores em seu perfil pessoal.

