Do re mi chinês: talento estrangeiro é importante para desenvolvimento da China

Guangdong vem liderando o país em termos de atrair talento estrangeiro, devido em grande parte à Iniciativa Cinturão e Rota (BRI – Belt and Road Initiative), a Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) e o novo papel de Shenzhen como uma área-piloto de demonstração. O Nanfang Media Group entrevistou sete expatriados, na faixa etária de 10 a 70 anos em Guangdong.

Nascido em 2010 durante os Jogos Asiáticos em Guangzhou, Yash, de Singapura, disse que gostaria de realizar seu sonho de se tornar um médico-cientista em Guangzhou.

Nikita Nikandrov, estudante russa da Universidade MSU-BIT de Shenzhen, disse: "Com a BRI, os estudantes russos podem estudar junto com os estudantes chineses. Podemos criar novas ideias e negócios juntos".

Rachel Rommeswinkel, dos EUA, iniciou sua carreira como blogueira de beleza em Dongguan e tem mais de um milhão de seguidores no Bilibili e no Weibo. Ela disse que continuará compartilhando tradições, cultura e tecnologia chinesas através de seus vídeos.

Leticia de Lassus, da França, diretora dos Centros Internacionais Montessori AMI da JJB em Guangzhou, concorda que "a educação de crianças é como abotoar uma jaqueta. Se o primeiro botão estiver na casa errada, os demais nunca estarão no lugar certo".

O chinês-americano Henry Xiao acredita que no coração da GBA, sua empresa pode desfrutar múltiplos benefícios em termos de novas políticas, políticas e capitais governamentais, especialmente o talento.

O produtor do Nanta Show Sean Choi, da Coreia do Sul, disse que a cozinha de Guangdong é famosa em todo o mundo e que foi bom ter lançado do Nanta Show em Guangdong.

Stephan Mohler, da Suíça, diretor de qualidade técnica da Pearl River Pianos, pensa que o segredo da alta qualidade está no trabalho simples bem feito. Para sua surpresa, muitos jovens talentosos na China gostam de trabalhar, aprender a fazer bons produtos e persistir em sua motivação para ser melhor.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=EvxpkwEY8RE

FONTE Nanfang Media Group

SOURCE Nanfang Media Group