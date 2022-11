Dobot lança novos robôs colaborativos para automação do setor de varejo

SHENZHEN, China, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A escassez e os custos crescentes de mão de obra em todo o mundo são duas grandes adversidades para os setores de varejo e serviços, abrindo novas oportunidades de transformação da automação. Para tirar melhor proveito dessa nova demanda, a Dobot desenvolveu a Nova Series de robôs colaborativos, projetados especificamente para os clientes de varejo lidarem com tarefas como fazer café, coquetéis, sorvete, macarrão, frango frito e até mesmo fisioterapia.

Robôs colaborativos Nova Series da DOBOT Os clientes podem personalizar as cores do Nova ao efetuarem a compra

O Nova 2 e o Nova 5 são os dois primeiros modelos da Nova Series, com cargas de dois quilos e cinco quilos, respectivamente, para lidar com tarefas de varejo e fisioterapia. Eles podem substituir trabalhadores para ajudar a reduzir as despesas operacionais e reduzir os contatos humanos diretos durante pandemias.

Para melhor atender às necessidades relativas à identidade das marcas de varejo, a Nova Series contraria a filosofia de design inflexível dos robôs industriais e oferece personalização de cores, adequando-se às lojas de varejo para que haja uma melhor experiência do cliente. Os robôs da Nova Series também são mais compactos do que os robôs industriais similares e cabem em um espaço de um metro quadrado.

Levando em consideração que a maioria das lojas de varejo não tem engenheiros em tempo integral na equipe, a Nova Series foi projetada para ser fácil de usar. Com o recurso "arraste para aprender" e a interface de usuário com gráficos, qualquer pessoa pode programar facilmente um Nova sem conhecimentos de codificação. A configuração de um Nova leva apenas dez minutos.

Os robôs do setor de varejo podem ter interação frequente com as pessoas, tornando a segurança uma das principais prioridades. A Nova Series tem vários recursos de segurança para detectar de forma inteligente o movimento humano e interromper a operação em 0,01 segundo após a detecção de colisão. Em caso de falta de energia, o Nova congela automaticamente na posição para garantir a segurança das pessoas.

O Nova da Dobot abre a porta da automação para os setores de varejo e serviços. A adoção de robôs será ampliada para além dos andares de produção das fábricas e entrará em nosso cotidiano. As colaborações e interações entre humanos e máquinas só aumentarão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1953499/DOBOT_Nova_Series_Collaborative_Robots.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1953500/Customers_can_customize_Nova_s_colors_at_purchase.jpg

FONTE DOBOT

