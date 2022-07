DOC24 completa três anos de operação no Brasil e amplia oferta de serviços e soluções de saúde digital

Se em 2019 a companhia ofertava basicamente os serviços de teleconsulta, hoje conta também com outras soluções, como a teleinterconsulta, que é a troca de informações e opiniões entre médicos, com ou sem a presença do paciente, para auxílio no diagnóstico.

Outros serviços disponíveis são o telediagnóstico, que é o ato médico a distância, com a transmissão de dados para emissão de laudo ou parecer por um especialista. Nesse segmento, a DOC24 conta com a cabine diagnóstica, equipada com dispositivos que permitem que o próprio paciente realize os mais diversos tipos de exames; e a multi-diagnóstica, solução que possibilita que profissionais da saúde atendam pacientes, compartilhem dados e realizem exames para que um médico especialista, também conectado, aponte o diagnóstico e o tratamento.

Outra inovação é o telemonitoramento, que como o nome já diz, tem relação com monitoramento do bem-estar do paciente. Nessses casos, a DOC24 disponibiliza o WellnessTest, que a partir do reconhecimento facial permite a leitura de uma série de apontamentos em apenas 30 segundos.

Já para pacientes que necessitam de atendimento médico em casa, o atHome (ainda em teste) ajuda a otimizar a gestão dos cuidados domiciliares, melhorando o acompanhamento, tratamento e organizando os processos administrativos.

"Para democratizar o acesso à saúde, fomos aumentando a oferta de serviços e ampliando também os setores de atuação. Em três anos vimos o número de clientes triplicar e, atualmente, contamos com parceiros que vão de operadoras e prestadores de serviço na área da saúde à insurtechs, seguradoras, fintechs e empresas de diferentes ramos", disse Fernando Ferrari, diretor-geral da DOC24 no Brasil.

Sobre o futuro, o executivo acredita que independentemente do final do estado de pandemia, a telemedicina seguirá em expansão, não só no Brasil, mas em todo mundo. "Criamos o maior ecossistema de saúde digital da América Latina. Hoje oferecemos soluções para cada etapa do cuidado com a saúde, que através da tecnologia seguirá aproximando médicos e pacientes, em qualquer hora e lugar do planeta que eles estejam", concluiu.

A DOC24 é uma empresa líder em expansão, que fornece serviços de telemedicina baseados em inovação tecnológica a serviço da saúde. Fundada em 2016, a healthtech possui mais de 15 milhões de beneficiários em toda a América Latina. A companhia permite a realização de vídeoconsultas com médicos de diversas especialidades, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para saber mais, basta acessar http://www.doc24.com.br .

