DOC24 encerra 2021 com mais de 2,5 milhões de teleconsultas realizadas

Entre as especialidades mais procuradas pelos pacientes estão clínica médica, pediatria, dermatologia, ginecologia, endocrinologia e cardiologia. Outro detalhe que chama atenção é o crescimento da demanda por teleatendimento em saúde mental, que é o atendimento online através da tela de um celular ou computador por um psiquiatra ou psicólogo. Oito em cada dez pacientes migraram automaticamente do presencial para o online, sem falar nas pessoas que passaram a sofrer com a necessidade de isolamento social para evitar a propagação da Covid e foram buscar apoio especializado.

"Pesquisas revelam que em mais de 90% dos casos é possível fazer o primeiro atendimento sem a necessidade de uma consulta presencial. Além disso, a possibilidade de ser atendido 24 horas, todos os dias da semana, são benefícios muito atraentes", lembra Fernando Ferrari, diretor-geral da DOC24 no Brasil.

Para dar suporte a essa crescente demanda, ao longo do ano a DOC24 lançou o WellnessTest, um serviço completo de monitoramento do bem-estar do paciente a partir da câmera do celular (ou outro dispositivo conectado) e das respostas a simples perguntas. Em apenas 30 segundos, a inteligência artificial é capaz de compreender e analisar dados como frequência cardíaca e respiratória; nível de oxigenação; índice de estresse; pressão arterial; riscos de doenças cardiovasculares e de AVC, entre outros apontamentos.

Outra novidade foi a Diagnóstica, uma linha de consultórios inteligentes equipados com a última tecnologia em conectividade e telemetria à distância. Sem a presença física de profissionais da saúde, mas contando com uma série de dispositivos agregados, o próprio paciente consegue fazer e enviar diversos exames ao seu médico, em qualquer lugar que ele esteja do planeta.

Por fim, a startup de saúde digital lançou um serviço que permite o teleatendimento de três pessoas simultaneamente. A tela do celular ou do computador pode ser dividida em até três janelas, permitindo que mais pessoas participem da conversa, o que ajuda tanto os pais que querem acompanhar a consulta de seus filhos de forma simultânea ou a busca por uma segunda opinião médica.

