DOC24 lança serviço que monitora bem-estar do cliente a partir do celular, em até 30 segundos

SÃO PAULO, 31 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Um serviço completo de monitoramento do bem-estar do paciente em até 30 segundos, usando apenas a câmera do celular (ou outro dispositivo conectado) e respondendo a simples perguntas. A novidade leva o nome de 'WellnessTest' (teste de bem-estar, em português) e é um lançamento da DOC24, empresa especializada em telemedicina.