DOC24 supera a marca de 15 milhões de usuários na América Latina

Parte desse desempenho se deve a pandemia causada pela Covid-19, que contribuiu para difundir mais rapidamente os benefícios do teleatendimento, facilitando o acesso a médicos e pacientes, descongestionando as salas de espera, e proporcionando conforto aos usuários através da implementação de protocolos modernos de atendimento à saúde.

Apesar disso, a curva de crescimento se acentuou mesmo a partir do segundo semestre do ano passado. "Muitas empresas viram nessa crise uma oportunidade e passaram a ofertar serviços de videoconsulta sem os cuidados ou infraestrutura adequada. Com o passar do tempo, foi ficando claro que era preciso contar com empresas especialistas no setor, que tivessem uma plataforma robusta, madura, flexível e estável como forma de garantir o teleatendimento", lembra Daniel Prieto, diretor de Novos Negócios da DOC24.

Segundo o executivo, nesse período a procura se intensificou a ponto de a empresa assinar novos contratos quase que diariamente. "Acredito que isso aconteceu por alguns fatores, como a velocidade de implementação da nossa plataforma, que em apenas 20 dias está desenvolvida de acordo com a necessidade de cada cliente, testada e em produção; além da nossa capacidade de oferecer um serviço padronizado em toda a América Latina, o que também é um fator muito relevante", completa.

Outra parte deste crescimento acelerado se deve a estratégia de expansão dos negócios por todo o continente. Após ter sido fundada na Argentina, três anos depois a empresa abriu um escritório no Brasil. "Com a experiência bem-sucedida no maior mercado do continente, passamos a replicar algumas modelos de negócio que deram resultado por aqui, como a construção de parcerias em diferentes segmentos, diversificando o portfólio de produtos e soluções", explica Prieto.

Em pouco tempo, a empresa foi conquistando clientes também em outros países, como o Peru, e consolidando seu plano de expansão está sua chegada ao México, o que deve acontecer em breve. "O aumento da demanda pelos serviços de telemedicina em toda a região confirma que estamos no caminho certo. Vamos continuar melhorando o acesso à saúde por meio da inovação tecnológica, para que nossos clientes possam cuidar da saúde das pessoas onde quer que estejam, na hora em que desejarem", concluiu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1767860/01.jpg

FONTE DOC24

SOURCE DOC24