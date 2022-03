Dock lanza nuevos centros de operación en América Latina en medio de continuo crecimiento corporativo

El líder fintech expande su huella en Latinoamérica al abrir centros de operación en México, Colombia , Perú, Chile , Ecuador , Argentina y República Dominicana

La compañía registra continuo crecimiento en cuentas activas, ingresos y número de empleados

Dock también nombra nuevo Chief Revenue Officer y Latin American Expansion Officer.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Dock, empresa innovadora en infraestructura de tecnología financiera en América Latina, anunció hoy el lanzamiento de nuevos centros regionales e hitos clave de crecimiento. Las nuevas oficinas están ubicadas en la Ciudad de México, México; Lima, Perú; Santiago, Chile; y Bogotá, Colombia. Dock también iniciará operaciones en Buenos Aires, Argentina, a fines del primer trimestre de este año, y en Quito, Ecuador, y Santo Domingo, República Dominicana, a finales de 2022.

El lanzamiento de las operaciones locales de Dock consolida la posición de la compañía como el mayor proveedor de infraestructura de pagos en América Latina. Esta expansión se produce inmediatamente después de una serie de adquisiciones y es parte del movimiento de la compañía para aprovechar un [mercado potencial de $16 mil millones de dólares para la banca como servicio y un mercado potencial de $2.5 mil millones de dólares en procesamiento de tarjetas en la región].

Dock también experimentó un crecimiento orgánico sustancial en 2021 en cuentas activas, clientes y talento. Estos son los aspectos más destacados del crecimiento, año tras año:

El total de cuentas activas mensuales procesadas en diciembre de 2021 aumentó un 55% a 48,4 millones





Las cuentas activas de Banca Digital aumentaron un 380%





El equipo de Dock creció un 72%, con más de 700 nuevas contrataciones, expandiendo su equipo global a más de 1.700 empleados.

"Dock es ahora el socio fintech más grande y moderno disponible en América Latina", dice Antonio Soares, CEO de Dock. "Estamos orgullosos del impulso que hemos ganado durante el último año y anticipamos superar aún más nuestros objetivos en 2022. Nuestra expansión en América Latina nos dará acceso a nuevos socios y talento, a medida que realizamos una inversión más sólida en nuestra tecnología y recurso humano, brindando una experiencia inigualable a nuestros clientes".

Como parte de su expansión en América Latina, Dock ha nombrado como parte de su equipo de liderazgo ejecutivo a los dos cofundadores de Cacao, compañía de infraestructura de pagos con sede en México adquirida por Dock en diciembre de 2021. Gerardo Bonilla, cofundador y ex presidente de Cacao, asumirá el puesto de Chief Revenue Officer en Dock y liderará las ventas y operaciones comerciales en todos los países, incluido Brasil. Jorge Álvarez, cofundador y ex CEO de Cacao, asumirá el puesto de Latin American Expansion Officer, en el que supervisará la apertura de oficinas y operaciones de la región.

"Nuestra misión es permitir a nuestros clientes democratizar el acceso al sistema financiero para millones de personas no bancarizadas y sub bancarizadas en América Latina", dijo Gerardo Bonilla, Director de Ingresos de Dock. "Estamos enfocados en capacitar a clientes de todos los tamaños y sectores, desde bancos hasta fintechs a incorporar iniciativas financieras. La apertura de nuestros centros regionales acelerará nuestros esfuerzos para llegar y servir a más clientes en la región".

