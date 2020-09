Docol apresenta diferentes opções de acabamentos para metais

1 – Cromado

Apesar da variedade de cores disponíveis no mercado, o clássico cromado é o tipo de acabamento mais usado nos projetos ao redor país, além de ser neutro em diversas situações, ele ainda pode ser visto com uma opção clean para ambientes modernos e com uma identidade ligada à tecnologia.

2 – Texturizado

O acabamento texturizado pode ser indicado para ambientes rústicos e com características que remetem à natureza. A linha Conexões Espontâneas da Docol, assinada pelo Estúdio Campana, apresenta textura feita manualmente, como uma casca de árvore, ideal para acompanhar ambientes com uma identidade ligada à flora.

3 – Escovado

O acabamento escovado, também executado manualmente na Docol, traz grande sofisticação a peça, ressaltando sua verticalidade e acentuando seus traços. Esse tipo de acabamento pode combinar com diversos ambientes, principalmente aqueles com um programa moderno.

Sobre a Docol

A Docol é a maior exportadora de metais sanitários da América Latina, pioneira e líder no Brasil na fabricação de produtos que garantem o uso consciente da água. Está presente em todos os estados brasileiros e em mais de 40 países. Com mais de 60 anos, sua história é marcada pelo empreendedorismo, desenvolvimento tecnológico próprio e respeito ao meio ambiente, presente em todo processo produtivo.

https://www.docol.com.br/

www.facebook.com/docoloficial/

@docoloficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1280397/Mantis.jpg

FONTE Docol

SOURCE Docol