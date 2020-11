Docol participa da 9° edição da DW! apresentando soluções inéditas de design para a cozinha

A DW! tem como objetivo disseminar a cultura do design através de palestras, entrevistas, apresentação de trabalhos, entre outras atividades promovidas pelos parceiros ao longo de todo período do festival. A Semana é considerada como o maior festival de design da América Latina e um dos cinco maiores do mundo.

A Docol, que já participa do evento desde 2018 apresentando mostras e realizando eventos, esse ano também se adaptou ao formato híbrido e trabalhará um conteúdo digital em suas redes sociais, além de ter as portas do showroom da Mekal abertas na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, onde os produtos de ambas as marcas apresentarão soluções completas para a cozinha e todas as medidas de segurança serão seguidas para visitação.

Dentre os produtos que poderão ser conhecidos de perto pelos visitantes, está a tecnológica DocolOzônio, que acaba de ser atestada como eficaz no combate ao coronavírus. Também estarão presentes as premiadas criações do Projeto Domos, que já colecionam iF Awards e são assinadas por nomes como Irmãos Campana, Angelo Bucci e Gui Mattos.

Além da Mix&Match de cozinha, lançamento que chega as boutiques de todo Brasil no início de 2021 e a inédita Doc Chroma, que poderá ser conhecida em primeira mão na DW!

Nas redes sociais, a empresa promoverá momentos de interação com o público, um deles no dia 12/11, às 19h30, através de uma live transmitida direto do showroom em parceria com o chef Thiago Castanho, apresentador do programa Cozinheiros em Ação da GNT. O chef realizará o preparo de um prato com ingredientes amazônicos aos espectadores, mostrando as funcionalidades dos produtos Docol e Mekal.

Em parceria com a DW! e com o designer Paulo Biacchi, a Docol ainda fará na Semana de Design o lançamento do seu Pinterest, onde compartilhará produções e ambientes inspiradores com seus produtos.

A programação completa da DW 2020 será divulgada alguns dias antes do início do festival. Cadastre-se https://designweekend.com.br/meu-dw/ e tenha acesso à programação.

Serviço:

Docol e Mekal na DW! 2020

Endereço: Flagship Mekal Docol - Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1061 - Jardim America, São Paulo - SP, 01441-002

Visitação: Entre os dias 09 e 13, das 10h às 19h00 e sábado, dia 14, das 10h às 14h00.

Live com chef Thiago Castanho: 12/11 às 19h30, no YouTube Mekal e Docol, Instagram Docol e Mekal

A Docol é a maior exportadora de metais sanitários da América Latina, pioneira e líder no Brasil na fabricação de produtos que garantem o uso consciente da água. Está presente em todos os estados brasileiros e em mais de 40 países. Com mais de 60 anos, sua história é marcada pelo empreendedorismo, desenvolvimento tecnológico próprio e respeito ao meio ambiente, presente em todo processo produtivo.

