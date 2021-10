Documentário "Insegurança à mesa" retrata diferentes contextos do Brasil, que voltou ao mapa da fome

SÃO PAULO, 18 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O Brasil voltou para o Mapa da Fome em 2020. Embora saúde e nutrição sejam direitos garantidos a todas as pessoas, a situação atual está longe disso e a pandemia de COVID-19 agravou ainda mais esse cenário. O último relatório da ONG World Vision, conhecida no Brasil como Visão Mundial, aponta que 283 mil crianças com menos de 5 anos podem morrer até 2022 em decorrência da fome causada pela pandemia. A preocupação com a segurança alimentar no Brasil levou a ONG a chamar a atenção para um tema tão sensível com o lançamento no Brasil do documentário Insegurança à mesa. A série, apoiada pelo movimento União BR, é dividida em sete episódios gravados em diferentes regiões do Brasil durante o mês de julho. A estreia acontece no dia 19 de outubro, em evento online no canal da ONG no Youtube, a partir das 19h. O lançamento também contará com a presença e o apoio da pediatra Ana Escobar.