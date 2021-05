DocuSign, le leader mondial de la gestion de documents, s'est associé à Trans Sped, l'une des entreprises de transformation numérique les plus dynamiques de Roumanie

« Nous sommes ravis que Trans Sped ait décidé de rejoindre notre réseau de partenaires fournisseurs de services de confiance. Nous apprécions beaucoup ce début de coopération avec Trans Sped, qui est à la fois un important fournisseur de services de confiance en Europe et un acteur clé dans le développement de la confiance numérique dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie. Grâce à la contribution de Trans Sped, DocuSign continue à construire l'écosystème de confiance le plus large dans l'espace de signature électronique afin de soutenir le développement de la transformation numérique de nos clients » , a déclaré Thibault de Valroger, directeur senior du développement commercial chez DocuSign.

« Cette intégration élargit les possibilités pour les utilisateurs de DocuSign. Ils peuvent signer des contrats et des documents importants en utilisant la signature numérique certifiée Trans Sped, sur n'importe quel appareil, sans quitter la plateforme. Notre signature numérique certifiée est conforme aux lois américaines et européennes et peut être utilisée dans tout pays qui reconnaît la législation nord-américaine ou européenne. La signature numérique avec certificat numérique qualifié émis par Trans Sped est juridiquement contraignante, possède le même pouvoir qu'une signature manuscrite et est déjà utilisée par de grandes entreprises dans le monde entier. Tous ces avantages sont désormais disponibles sur la plateforme DocuSign », a déclaré Camelia Ivan, PDG de Trans Sped.

L'intégration aide déjà de nombreuses entreprises à optimiser leurs processus. Certaines des plus grandes entreprises du secteur de la santé et des sciences de la vie utilisent la signature numérique certifiée Trans Sped pour les essais cliniques et les procédures relevant de la réglementation FDA - 21 CFR part 11. L'intégration des signatures Trans Sped à la plateforme DocuSign a permis à l'entreprise d'améliorer ses flux internes.

Trans Sped est membre de SAFE Identity depuis 2008 et a contribué au développement de l'écosystème des services de confiance pour l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. « Nous soutenons les progrès de l'identité numérique et de la cryptographie dans le secteur de la santé, afin de garantir des niveaux élevés de sécurité et d'assurance pour les données médicales sensibles. Trans Sped est un membre très dynamique de notre consortium industriel et cette nouvelle intégration avec DocuSign sera très utile pour les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques », a déclaré Kyle Neuman, PDG de SAFE Identity.

Trans Sped propose des services de transformation numérique, des solutions fintech, l'automatisation des processus numériques, des certificats numériques pour la signature numérique (certificats qualifiés, avancés ou simples), des horodateurs qualifiés, des cachets numériques qualifiés et des services de préservation à long terme. Trans Sped est un fournisseur de services fiduciaires opérant sur le marché international. Les certificats numériques Trans Sped sont inclus dans la liste de confiance de l'UE et font l'objet d'une certification croisée avec le Federal Bridge des États-Unis. Ils sont donc reconnus comme juridiquement contraignants par les institutions, les entreprises et les organismes gouvernementaux des États-Unis et de l'Union européenne. Trans Sped est membre de SAFE Identity, de l'ETSI et du Cloud Signature Consortium.

Les solutions Trans Sped aident les entreprises internationales des secteurs pharmaceutique et biotechnologique, de la banque, de l'assurance, de la distribution, de l'automobile et d'autres secteurs à numériser leurs procédures commerciales et à devenir plus efficaces.

