DOLE SUNSHINE COMPANY UNE FUERZAS CON THE OCEAN RACE PARA CREAR UN PLANETA MÁS SALUDABLE

SINGAPUR, 7 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Dole Sunshine Company (DSC) anunció hoy una alianza con The Ocean Race (la Regata Oceánica), la prueba más difícil a nivel mundial para equipos deportivos que es líder en sostenibilidad deportiva, a fin de ayudar a visibilizar los graves problemas que afectan la salud de nuestros océanos. Tras comenzar justo después del Día Mundial del Océano 2022, celebrado el 8 de junio, la colaboración apoyará los esfuerzos de DSC orientados a lograr cero emisiones netas de carbono para 2030 y cero empaques de plástico de origen fósil para 2025. La alianza creará conciencia sobre las amenazas para el océano, destacará el papel fundamental que desempeñan las organizaciones y las personas para mantenerlo (y a sí mismas) en estado saludable y ayudará a impulsar acciones para forjar un planeta mejor.

Como patrocinador para el cambio positivo de The Ocean Race, DSC desempeñará un papel en las iniciativas de sostenibilidad en curso desarrolladas en colaboración con el socio fundador 11th Hour Racing, como las Cumbres de The Ocean Race. Los eventos reúnen a los encargados de la toma de decisiones a nivel mundial para ayudar a impulsar políticas nuevas y mejoradas orientadas a proteger y gobernar el océano y apoyar los mares saludables. Además de la creación de redes y el intercambio de conocimientos, DSC adoptará el enfoque innovador de The Ocean Race con respecto a las personas y el liderazgo para inculcar resiliencia, trabajo en equipo y colaboración en programas internos.

"La salud de nuestro océano, en medio del cambio climático, el desperdicio de recursos y la disminución de los recursos naturales, es más importante que nunca para nuestro planeta", comentó Pier Luigi Sigismondi, presidente del Grupo de Alimentos y Bebidas de Dole Sunshine Company. "Lo mismo se puede decir respecto de la salud de nuestra gente. Creemos que es el momento de un cambio, y estamos tomando medidas donde podemos ser más eficaces, desde alianzas con socios afines hasta la eliminación de los azúcares procesados y los empaques de plástico de origen fósil de nuestros productos. Ha sido sumamente importante para nosotros como organización alinearnos con aquellos que pueden ofrecer experiencia y acceso con el fin de que nos ayuden a generar un impacto en medio de las crecientes expectativas de la próxima generación, desde que presentamos nuestra promesa en 2020. Nos entusiasma asociarnos con la principal regata oceánica del mundo, que es un verdadero líder en sostenibilidad. Nos entusiasma el trabajo que haremos juntos".

"Nos complace darle la bienvenida a DSC, una empresa que está asumiendo una posición de liderazgo en materia sostenibilidad con la familia The Ocean Race", señaló Richard Brisius, presidente de Carrera en The Ocean Race. "Creemos que gracias a nuestro trabajo conjunto podemos generar un impacto positivo en la restauración de la salud oceánica al darle voz al océano. DSC comparte esa visión y será un valioso colaborador en este esfuerzo".

Además, DSC desempeñará un papel clave en el apoyo al ambicioso objetivo de impulsar una Declaración Universal de Derechos Oceánicos, una iniciativa dirigida por The Ocean Race. El proyecto de principios de la Declaración busca establecer un marco mundial para la gobernanza océanica a fin de garantizar su debida protección y será presentado en conjunto con la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2023. Si se acuerda el concepto, la Declaración se redactará con aportes de países de todo el mundo en un esfuerzo colectivo.

Acerca de The Dole Sunshine Company

El nombre Dole Sunshine Company se utiliza para representar los intereses globales y los esfuerzos conjuntos de Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods y Dole Asia Fresh. Dole Sunshine Company no es una entidad empresarial como tal y no opera de dicha forma en ningún país o región.

Acerca de The Ocean Race

Desde 1973, The Ocean Race ha sido la mayor prueba para un equipo y una aventura humana sin igual. Durante casi 50 años, ha ejercido una influencia casi mítica sobre algunos de los mejores navegantes y ha sido el campo de demostración de las leyendas de nuestro deporte.

