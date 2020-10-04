Dole Worldwide Packaged Foods назначает д-ра Лару Рамдин на должность директора по инновациям
Oct 04, 2020, 22:00 ET
Это назначение играет ключевую роль для успешной реализации программы Dole Promise, целью которой является обеспечение доступности питательных продуктов для 1 миллиарда человек с одновременным снижением потерь плодов, сокращением вредных выбросов и исключением образования отходов пластика ископаемого происхождения к 2025 году.
СИНГАПУР, 5 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Dole Worldwide Packaged Foods назначила д-ра Лару Рамдин (Lara Ramdin) на должность директора по инновациям, что способствует дальнейшему укреплению инновационного потенциала компании для обеспечения реализации программы The Dole Promise, направленной на расширение доступности питательных продуктов по всему миру.
Д-р Рамдин, которая будет работать в производственно-административном комплексе компании Dole в городе Уэстлейк-Виллидж (шт. Калифорния, США), имеет обширный международный опыт практической работы в сфере научных исследований, разработки продукции и внедрения инноваций, полученный в процессе работы в ведущих организациях, включая Unilever, Estee Lauder и Molson Coors Beverages Company. После окончания Кардиффского университета по специальности «Прикладная биология» она получила степень доктора иммунологии в Саутгемптонском университете, а затем работала на руководящих должностях в различных компаниях, отвечая за научно-исследовательские и инновационные направления, и в последнее время занималась консультированием малых предприятий и стартапов. Доктор Рамдин — увлеченный новатор, практикующий разработчик новых технологий и тренер — широко использует эмпатию для поиска эффективных решений. Она активно отстаивает интересы молодых женщин в плане получения образования в области точных наук, реализуя это через свою преподавательскую деятельность в организациях The Girls' Network и 1MMentors, а также в качестве директора по спонсорству и члена правления некоммерческой организации Irish Film London.
Президент компании Dole Packaged Foods, LLC Пьер-Луиджи Сигизмонди (Pier Luigi Sigismondi) сегодня заявил, что назначение д-ра Рамдин подчеркивает заинтересованность Dole в построении долговечной и широко известной компании, популяризирующей здоровый образ жизни и питание и способной принимать многочисленные вызовы в нынешних условиях неопределенности.
«Сегодня, как никогда ранее, мы должны стремиться к выработке новых решений и новых подходов в связи с повышением спроса на здоровое и доступное питание для нынешнего и будущих поколений. Лара приобрела завидную репутацию новатора со стратегическим образом мышления, способного бросить вызов устоявшемуся мировоззрению для открытия новых перспектив и продуктов. В то время когда мы стремимся сократить количество пищевых отходов, обеспечить большее число потребителей питательной продукцией и отказаться от использования упаковочных материалов из ископаемого сырья, ее талант и опыт практической работы обеспечат дополнительную энергию и сосредоточение на нашей инновационной деятельности».
По словам д-ра Рамдин, которая будет подчиняться непосредственно г-ну Сигизмонди как один из ключевых членов его команды руководителей высшего звена, она очень рада поступить на работу в компании Dole, получив возможность внести вклад в реализацию такой значимой миссии, как внедрение экологически чистых продуктов питания и безотходных технологий, а также стать движущей силой в процессе внедрения инноваций, необходимых в этих сферах.
«Я восхищаюсь ценностями компании Dole и ее стремлением создавать бренды на благо людей и всей планеты, обеспечивая при этом устойчивую доходность для всех заинтересованных сторон. Меня особенно вдохновляет инновационная программа и стремление компании Dole (и лично Пьера-Луиджи) к ее претворению в жизнь. Я с нетерпением жду возможности оказать компании свою посильную помощь в реализации ее стратегической цели и концепции развития», — заявила д-р Рамдин.
Г-н Сигизмонди также отмечает, что назначение д-ра Рамдин произошло сразу же вслед за созданием звездной женской группы руководителей по разработке продуктов и товарных категорий, которая будет работать в тесном взаимодействии с д-ром Рамдин. Кимберли Галанте (Kimberly Galante) взяла на себя функции руководителя международным отделом разработки продукции, а Пиви Дизон (Peewee Dizon) возглавила отдел разработки товарных категорий, в то время как г-н Сигизмонди координирует работу основных руководящих групп в целях реализации программы Dole Promise, начатой ранее в этом году.
О компании Dole Packaged Foods, LLC
Компания Dole Packaged Foods, LLC является одним из мировых лидеров в области выращивания, снабжения, распределения и реализации фруктовых и питательных закусок. Компания Dole реализует полный ассортимент упакованных фруктов длительного хранения, замороженных и сушеных фруктов и соков. Деятельность компании сосредоточена на четырех основополагающих элементах устойчивого развития: рациональное использование водных ресурсов, снижение углеродных выбросов, сохранение почв и сокращение отходов. Более подробная информация представлена на сайтах dolesunshine.com и sunshineforall.com
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1306287/Dole_Galante_Dizon_Ramdin.jpg
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