Dole Worldwide Packaged Foods назначает д-ра Лару Рамдин на должность директора по инновациям

Д-р Рамдин, которая будет работать в производственно-административном комплексе компании Dole в городе Уэстлейк-Виллидж (шт. Калифорния, США), имеет обширный международный опыт практической работы в сфере научных исследований, разработки продукции и внедрения инноваций, полученный в процессе работы в ведущих организациях, включая Unilever, Estee Lauder и Molson Coors Beverages Company. После окончания Кардиффского университета по специальности «Прикладная биология» она получила степень доктора иммунологии в Саутгемптонском университете, а затем работала на руководящих должностях в различных компаниях, отвечая за научно-исследовательские и инновационные направления, и в последнее время занималась консультированием малых предприятий и стартапов. Доктор Рамдин — увлеченный новатор, практикующий разработчик новых технологий и тренер — широко использует эмпатию для поиска эффективных решений. Она активно отстаивает интересы молодых женщин в плане получения образования в области точных наук, реализуя это через свою преподавательскую деятельность в организациях The Girls' Network и 1MMentors, а также в качестве директора по спонсорству и члена правления некоммерческой организации Irish Film London.

Президент компании Dole Packaged Foods, LLC Пьер-Луиджи Сигизмонди (Pier Luigi Sigismondi) сегодня заявил, что назначение д-ра Рамдин подчеркивает заинтересованность Dole в построении долговечной и широко известной компании, популяризирующей здоровый образ жизни и питание и способной принимать многочисленные вызовы в нынешних условиях неопределенности.

«Сегодня, как никогда ранее, мы должны стремиться к выработке новых решений и новых подходов в связи с повышением спроса на здоровое и доступное питание для нынешнего и будущих поколений. Лара приобрела завидную репутацию новатора со стратегическим образом мышления, способного бросить вызов устоявшемуся мировоззрению для открытия новых перспектив и продуктов. В то время когда мы стремимся сократить количество пищевых отходов, обеспечить большее число потребителей питательной продукцией и отказаться от использования упаковочных материалов из ископаемого сырья, ее талант и опыт практической работы обеспечат дополнительную энергию и сосредоточение на нашей инновационной деятельности».

По словам д-ра Рамдин, которая будет подчиняться непосредственно г-ну Сигизмонди как один из ключевых членов его команды руководителей высшего звена, она очень рада поступить на работу в компании Dole, получив возможность внести вклад в реализацию такой значимой миссии, как внедрение экологически чистых продуктов питания и безотходных технологий, а также стать движущей силой в процессе внедрения инноваций, необходимых в этих сферах.

«Я восхищаюсь ценностями компании Dole и ее стремлением создавать бренды на благо людей и всей планеты, обеспечивая при этом устойчивую доходность для всех заинтересованных сторон. Меня особенно вдохновляет инновационная программа и стремление компании Dole (и лично Пьера-Луиджи) к ее претворению в жизнь. Я с нетерпением жду возможности оказать компании свою посильную помощь в реализации ее стратегической цели и концепции развития», — заявила д-р Рамдин.

Г-н Сигизмонди также отмечает, что назначение д-ра Рамдин произошло сразу же вслед за созданием звездной женской группы руководителей по разработке продуктов и товарных категорий, которая будет работать в тесном взаимодействии с д-ром Рамдин. Кимберли Галанте (Kimberly Galante) взяла на себя функции руководителя международным отделом разработки продукции, а Пиви Дизон (Peewee Dizon) возглавила отдел разработки товарных категорий, в то время как г-н Сигизмонди координирует работу основных руководящих групп в целях реализации программы Dole Promise, начатой ранее в этом году.

О компании Dole Packaged Foods, LLC

Компания Dole Packaged Foods, LLC является одним из мировых лидеров в области выращивания, снабжения, распределения и реализации фруктовых и питательных закусок. Компания Dole реализует полный ассортимент упакованных фруктов длительного хранения, замороженных и сушеных фруктов и соков. Деятельность компании сосредоточена на четырех основополагающих элементах устойчивого развития: рациональное использование водных ресурсов, снижение углеродных выбросов, сохранение почв и сокращение отходов. Более подробная информация представлена на сайтах dolesunshine.com и sunshineforall.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1306287/Dole_Galante_Dizon_Ramdin.jpg

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SOURCE Dole Packaged Foods, LLC