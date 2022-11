DOLPHIN DISCOVERY ES GALARDONADO COMO MEJOR PARQUE ACUÁTICO EN MÉXICO EN LOS TRAVVY AWARDS 2022

CANCÚN, México, 16 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Dolphin Discovery, una de las marcas de la familia The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, recibió el premio Silver Travvy como Mejor Parque Acuático en México por los Travvy Awards durante su evento anual realizado en Florida, Estados Unidos.

Los Travvy Awards son considerados los "Premios Oscar de los viajes", por calificar los estándares más altos de excelencia de la industria turística internacional. Los ganadores son elegidos por votación de los más importantes agentes de viajes de Estados Unidos.

"Nos sentimos honrados y orgullosos con este premio. Esto nos impulsa a continuar mejorando y elevar aún más nuestros estándares." Esto es el resultado de la dedicación de todos nuestros colaboradores por brindar a los visitantes experiencias inolvidables y sobre todo generar emociones que inspiren al cuidado de los Mamíferos Marinos y el medioambiente", comentó Claudia Sosa, Directora Comercial de The Dolphin Company.

Esta es la segunda ocasión consecutiva que Dolphin Discovery recibe un Silver Travvy como Mejor Parque Acuático en México gracias a la excelencia en sus actividades. Este premio se suma a la lista de acreditaciones nacionales e internacionales de la empresa The Dolphin Company que reconocen sus altos estándares de calidad en cuanto a bienestar animal, servicio, instalaciones, entre muchos otros aspectos.

Acerca de Dolphin Discovery:

Dolphin Discovery ha contribuido, durante más de 27 años, al estudio y conservación de los Mamíferos Marinos, creando vínculos de amor y respeto a través de la mejor experiencia de interacción con estas especies. Los 11 hábitats que conforman Dolphin Discovery en México y el Caribe, han recibido a más de 12 millones de personas a lo largo de su historia y, orgullosamente, forma parte de The Dolphin Company, el operador de parques más grande de Latinoamérica. Para más información visite www.dolphindiscovery.com y www.thedolphinco.com

Acerca de The Dolphin Company:

Por más de 27 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado 'La experiencia de su vida' a más de 16 millones de visitantes en sus 35 parques, Hábitats de Delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias en Cancún , únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal, la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

