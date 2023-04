Dolphin Discovery Puerto Aventuras, 25 Años de Destacar en Bienestar Animal

CANCÚN, México, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Dolphin Discovery Puerto Aventuras, miembro de la familia The Dolphin Company, el operador mundial de parques y la compañía número uno de delfines en el mundo, celebró su aniversario número 25. Durante estos años ha logrado transmitir su mensaje de conservación a miles de visitantes de diversos países, a través de sus programas interactivos de nado con delfines , encuentro con manatíes y lobos marinos, que son el resultado de muchos años de investigación y trabajo continuo de los veterinarios y especialistas en mamíferos marinos. Dicho esfuerzo se ve reflejado, no sólo en la preferencia del público, sino en las certificaciones internacionales en bienestar animal con las que cuenta.

La pasión de los colaboradores y la conexión tan especial que tienen con las especies bajo su cuidado están basadas en ofrecerles siempre la mejor calidad de vida y estado de salud. Algunas de las principales certificaciones que tiene este Hábitat de Delfines en Riviera Maya son:

Alianza de Parques y Acuarios de Mamíferos Marinos (AMMPA por sus siglas en inglés), asociación que se encarga de supervisar los procedimientos de los hábitats para cuidado animal y que acredita el hábitat donde se encuentran las especies, la calidad de los alimentos, así como la capacitación de los especialistas.

Certificado Humane Certified, a program of American Humane (HC), esta acreditación está enfocada por completo al bienestar físico y mental de los animales.

Asociación Internacional de Entrenadores de Animales Marinos (IMATA por sus siglas en inglés), dicha certificación se obtuvo gracias a las técnicas de refuerzo positivo para comunicarse con los animales bajo su cuidado.

"Para nosotros es sumamente importante que nuestros huéspedes sepan que el cuidado de las especies es nuestra prioridad y que nos aseguramos de cumplir y superar todos los estándares de bienestar animal que regulan las asociaciones nacionales e internacionales que nos han certificado". comentó Manuel Garduño Gerente Corporativo de Especialistas en Mamíferos Marinos.

Dolphin Discovery Puerto Aventuras continúa con su misión de ofrecer experiencias inolvidables en armonía con el medio ambiente al mismo tiempo que vela por la preservación y educación ambiental.

Acerca de Dolphin Discovery

Dolphin Discovery ha contribuido, durante más de 28 años, al estudio y conservación de los mamíferos marinos, creando vínculos de amor y respeto a través de la mejor experiencia de interacción con estas especies. Los 11 hábitats que conforman Dolphin Discovery en México y el Caribe, han recibido a más de 12 millones de personas a lo largo de su historia y, orgullosamente, forma parte de The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial. Para más información visite www.dolphindiscovery.com y www.thedolphinco.com

Acerca de The Dolphin Company

Por más de 28 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado 'La experiencia de su vida' a más de 21 millones de visitantes en sus 32 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal, la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

