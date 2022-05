Domaine Clarence Dillon Lança o vintage 2020 de La Clarté de Haut-Brion

A magia do «terroir» de Haut-Brion

Embora o magnífico «terroir» de cascalho de Haut-Brion seja conhecido por dar origem a vinho tintos lendários, também produz grandes vinhos brancos desde o século XVIII, nessa época maioritariamente licorosos. Foi no início do século XX que surgiram os vinhos brancos secos tal como hoje os conhecemos. Todos os anos, um cuidado constante da vinha ao longo das estações, uma produção de vinho e uma exploração à medida permitem criar estes vinhos brancos valiosos e admirados.

O herdeiro de dois ícones

Este vinho branco, de cor clara e dourada, é uma combinação dominada pela Sémillon (75 %), que proporciona corpo e doçura, completada pela Sauvignon, que oferece frescura e estrutura. O primeiro nariz é intenso e frutado, com agradáveis notas de pêssego e de marmelo e uma complexidade única. O ataque é doce e saboroso. O vinho evolui para um corpo espesso e quase açucarado, com notas do Sul. O fim de boca, com um agradável amargo, é muito refrescante. Tantas razões para o apreciador descobrir este vinho branco seco, tão fino como raro: apenas foram produzidas 1000 caixas por colheita.

As uvas de La Clarté de Haut-Brion são provenientes do «terroir» de Haut-Brion, partilhado pelas duas propriedades: Château Haut-Brion e Château La Mission Haut-Brion. A nova garrafa recorda essa ascendência única: a forma recupera aquela das garrafas de Château Haut-Brion, enquanto que a apresentação é inspirada nas garrafas de Château La Mission Haut-Brion.

O segundo vinho é uma excelente introdução antes de descobrir os seus antepassados. Para descobrir as suas qualidades, são possíveis várias ocasiões de degustação. La Clarté de Haut-Brion é apreciado como aperitivo ou acompanhará maravilhosamente bem marisco ou sushi, com a sua estrutura e o seu aroma a combinarem na perfeição com peixes nobres. Durante uma refeição, poderá igualmente combiná-lo com uma seleção de queijos de pasta dura.

La Clarté de Haut-Brion 2020

Combinação:

74,8 % Sémillon

25,2 % Sauvignon blanc

Teor alcóolico: 13,4 °

Vindimas de 19 a 28 de agosto

