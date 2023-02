Dombbit lança minerador de criptomoedas auto-recarregável

LONDRES, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Dombey Electrics Co. (www.dombbit.com, empresa fundada no Reino Unido em 2010 e posteriormente na Finlândia, tendo Hong Kong como local de produção, com escritórios em todo o mundo, é um dos principais fabricantes de equipamentos elétricos.

Em 2019, a empresa introduziu os mineradores de criptomoedas de baixo consumo de energia, já que as contas de eletricidade e serviços públicos podem ser cansativas e desgastantes financeiramente na mineração. Eles introduziram o primeiro conjunto de mineradoras com consumo de energia extremamente baixo no mercado de Hong Kong e venderam mais de 2.000 para mineradoras de moedas em todo o mundo.

Desenvolvimentos recentes

Em outubro de 2022, eles lançaram o primeiro conjunto de mineradores com painel solar embutido. O produto é conhecido como Dompre (Dombey Previa). É ativado por energia solar e elétrica. Atrai o sol por si só e carrega imediatamente. Possui fontes duplas de energia, de modo que pode carregar com a menor quantidade de sol ou pode ser conectado à eletricidade para carregar. Feitos de células fotovoltaicas, são mais sólidos e duradouros. A garantia é de cinco anos. Desde então, os mineradores de criptomoedas não precisam se preocupar com contas de eletricidade. O envio para todas as partes do mundo é grátis. Veja os produtos aqui www.dombbit.com/products

Além disso, eles fornecem sistemas de energia solar gratuitos chamados D200 junto com o equipamento de mineração, exclusivamente para mineradores de criptomoedas para evitar preocupações com contas de eletricidade acumuladas. Isso significa que, ao comprar um minerador de criptomoedas, você também receberá o D200 para ajudar na mineração. Eles têm um folheto de instruções e são simples de operar. O COO, James Eskola, afirmou em "The Street" que acreditava que muitos clientes de seu D200 acabavam usando-o para acampar em vez de minerar, em parte porque podiam pagar as contas de eletricidade. É por isso que eles dão aos mineiros para que tenham contas de eletricidade mais baixas.

Em relação aos problemas de entrega e quebra ou danos, ou se a máquina não seja bem manuseada pelas empresas de entrega, os itens podem ser devolvidos imediatamente e substituídos no prazo especificado. Para mais informações sobre as condições de devolução, consulte mais informações aqui www.dombbit.com/faqs/

Sobre a Dombey Electric Incorporated

A Dombey Electrics Co. é a principal fornecedora de soluções elétricas e foi fundada em 2010 por um grupo de eletricistas. Eles têm muito orgulho de sua capacidade de produzir produtos elétricos não convencionais para fins de uso interno e externo. Além disso, graças a vários desenvolvimentos tecnológicos, eles adicionaram atividades menos arriscadas ao uso de eletrodomésticos.

Contato para a imprensa:

Gerente de relações públicas

James Eskola

[email protected]

(+358)41 4001018

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995670/Dombey_Crypto_Miner.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1995671/Dombey_Logo.jpg

FONTE Dombey Electric Co

