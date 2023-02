Dombey lance un outil de minage révolutionnaire

LONDRES, 13 février 2023 /PRNewswire/ -- Dombey Electrics Co. ( www.dombbit.com ), une entreprise d'électricité britannique, a lancé la première machine de double minage de cryptomonnaies. Avec son site de production à Hong Kong, Dombey Electrics possède des bureaux sur trois continents.

En 2019, non seulement l'entreprise a présenté des outils de minage de cryptomonnaies à faible consommation d'énergie, mais elle a en plus lancé des outils possédant des fonctions de double minage. Cela signifie qu'ils peuvent extraire plus d'une monnaie à la fois. Suite à cela, ils ont introduit sur le marché de Hong Kong le premier ensemble d'outils de minage à très faible consommation d'énergie. Ils en ont vendu plus de 2 000 à des mineurs du monde entier.

À propos de Dombey Electric Incorporated

Dombey Electrics Co. est devenue l'un des principaux fournisseurs de solutions électriques après avoir été fondée en 2010 par un groupe d'électriciens et d'experts. Ils sont très fiers de leur capacité à produire des produits électriques non conventionnels destinés à un usage intérieur ou extérieur. En outre, grâce à de nombreux développements technologiques, ils ont ajouté des activités moins risquées à l'utilisation des appareils électriques.

Développements récents

En octobre 2022, ils ont lancé le Dompre (Dombey Previa), un type de machine capable de miner l'Ethereum et le BTC en même temps tout en vous faisant économiser de l'énergie. Il possède une double source d'énergie, ce qui signifie qu'il peut être rechargé à la fois par énergie solaire et électrique. Ce produit est constitué de cellules photovoltaïques qui sont plus solides et plus durables. La garantie est d'une durée de cinq ans. L'expédition est gratuite vers toutes les régions du monde. Vous pouvez consulter la gamme de produits ici: www.dombbit.com/products

En outre, ils fournissent des systèmes d'alimentation solaire appelés D200 avec tout équipement minier pour faciliter l'extraction, exclusivement pour les mineurs de cryptomonnaies, afin d'éviter les soucis liés à l'accumulation des factures d'électricité. Cela signifie que lorsque vous achetez un outil de minage de cryptomonnaies, vous recevez également des D200 pour vous aider dans votre travail. Ils disposent d'un livret d'instructions (manuel) et sont simples à utiliser. James Eskola, le directeur des opérations, a déclaré dans "the Street" qu'il pensait que de nombreux clients de leur D200 finissaient par l'utiliser pour le camping plutôt que pour le minage, notamment parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer les frais de services publics.

Les articles peuvent être retournés instantanément et remplacés dans le délai prévu en cas de problèmes de livraison, de casse, de dommages ou si la machine n'est pas traitée correctement par les sociétés de livraison. Pour plus d'informations sur les conditions de retour, veuillez consulter le site www.dombbit.com/faqs/

Responsable des relations publiques

James Eskola

[email protected]

(+358)41 4001018

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1995671/Dombey_Logo.jpg

SOURCE Dombey Electric Co