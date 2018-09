Domingos de Arquitetura lança projeto no Brasil para construtoras e clientes de CSA (casas sustentáveis acessíveis)

A Domingos de Arquitetura é um escritório de arquitetura especializado em projetos para construir casa sustentável. A premissa é a importância direta para a arquitetura sustentável, integrada em nosso processo de projeto. Existem vários aspectos comuns entre todas as casas sustentáveis. Primeiramente, construir uma casa sustentável quer dizer ter um impacto negativo menor sobre o meio ambiente, seja durante a construção ou durante o período de vida da casa. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Por exemplo, você pode reduzir os resíduos durante a obra e reduzindo os tempos de transportes dos materiais. Também, pode-se usar materiais recicláveis. Você ainda pode diminuir seu uso de energia elétrica que não é uma energia sustentável e preferir fontes de energias renováveis como energia solar. Confere aqui nossas soluções de Casas sustentáveis.

O serviço é modernizado e acessível. O que puder revolucionar neste mercado ainda muito tradicional da arquitetura brasileira, ela o fará. Ela chegou para sacudir o mercado "careta" da arquitetura brasileira.

Características das casas:

As casas variam de 200 m + sótão a 400 m+ sótão e os valores entre 300 mil a 800 mil em média.

As casas sustentáveis são capazes de contribuir para alcançarmos uma série de metas globais, como a redução das mudanças climáticas, criação de comunidades sustentáveis e prósperas e a impulsão do crescimento econômico.

Os benefícios abrangem 3 esferas: ambiental, social e econômica.

Todas as nossas casas são adaptadas ao mercado da sua região e às características urbanísticas da sua região: analisamos a metragem, número de quartos, configuração e o que é atrativo na sua região para que sua casa tenha sempre valor no mercado.

Criamos o que chamamos na Europa de: "célula de vida", ou seja, acessíveis no térreo: uma sala, uma cozinha, um banheiro e um quarto. Outras pegadas importantes são: tomar cuidado com o vão livre das portas, que devem ter 80cm ou mais, para que, a cadeira de roda possa transitar livremente.

Também, o uso de pisos antiderrapantes, em especial, nas áreas molhadas como banheiros, lavanderias, cozinhas e áreas de serviço, que ajudam a prevenir acidentes para qualquer pessoa.

Respeitamos as leis de urbanismo da sua região. Temos opções de cozinhas abertas e fechadas.

Oferecemos a possibilidade de ter um pé direito mais alto ou um quarto a mais. Os revestimentos são minimalistas e as esquadrias padronizadas: mais design, dentro de um padrão de execução que cabe no seu bolso, isso mesmo, totalmente acessível.

Usamos para valorizar a arquitetura volumes e uma arquitetura inteligente para não onerar sua obra. Nossas casas são inteligentes: propomos soluções sustentáveis de economia de energia e de maior ergonomia.

Uma casa sustentável é uma casa saudável: usando materiais recicláveis e uma ventilação correta você diminui a poluição no ar interno e externo da sua casa, respirado diariamente por você e sua família. Usando corretamente uma vegetação adaptada, você aproveita de uma regulação da temperatura da sua casa, assim como na qualidade do ar ambiente, e a permeabilidade do solo. Isso ajuda a diminuir o impacto das mudanças climáticas, como fortes calores, chuvas, e poluição urbana.

Mais economia

Construir casa sustentável gera uma real economia: com uso de equipamento de baixo consumo de energia e um correto isolamento térmico, você usa menos energia elétrica. Você pode até diminuir consideravelmente sua conta de luz ao usar energia renovável como com painéis solares, ou de água com a recuperação das águas de chuva. Ao construir uma casa, é muito importante pensar na sua durabilidade, no uso que vamos fazer dela e, que, em qualquer momento você pode receber amigos e familiares com mobilidade reduzida ou, até mesmo, precisar de um quarto acessível sem precisar subir escadas.

Estratégias de Sustentabilidade

As Estratégias de Sustentabilidade são divididas em 4 categorias:

Bem-Estar

1. Eficiência térmica das envoltórias (paredes e coberturas)

2. Promoção da Ventilação Natural

3. Aproveitamento da Iluminação Natural

4. Minimização do efeito Ilha de Calor

Eficiência Energética

5. Redução da demanda por Iluminação Artificial

6. Uso de aquecimento solar de água

7. Estimativa da demanda de energia

8. Uso de energia renovável (fotovoltaica)

Uso da Água

9. Redução da demanda interna

10. Redução da demanda externa (paisagismo)

11. Captação e aproveitamento de água de chuva

12. Monitoramento do desempenho de consumo de água

Materiais

13. Indicação de atividades para redução da poluição durante as obras

14. Sugestões de materiais estruturais e de acabamento

Fanny Solange Crouzet

Arquiteta CEO

(21) 98930-3727

domingosdearquitetura.com

FONTE Domingos de Arquitetura