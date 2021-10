Domino's® lanza la campaña Thanks and Giving® de St. Jude de 2021 para apoyar a las familias de St. Jude Children's Research Hospital®

ANN ARBOR, Mich., 18 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A partir de hoy, los clientes que realizan pedidos a las tiendas Domino's de todo el país pueden agregar algo especial a su orden: un donativo para los niños de St. Jude Children's Research Hospital®. Domino's Pizza Inc. (NYSE: DPZ), la compañía de pizzas más grande del mundo, está participando en la campaña anual de recaudación de fondos Thanks and Giving® de St. Jude, desde hoy y hasta el 2 de enero de 2022.

Los clientes pueden donar al realizar un pedido por teléfono, en tiendas o en línea a su tienda Domino's local. Además de agregar un donativo en dólares, los clientes pueden optar por redondear el total de su pago para donar el cambio a St. Jude. Gracias a los generosos donativos, las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, traslados, alojamiento o comida, porque lo único que debe preocupar a una familia es ayudar a sus hijos a vivir.

"Lo que hace que la campaña Thanks and Giving de St. Jude sea tan atractiva es pensar en cómo los donativos de tan solo un dólar, o unos pocos centavos, suman millones de dólares para ayudar a los niños con cáncer y otras enfermedades difíciles", dijo Ritch Allison, CEO de Domino's. "Es un testimonio de la gran diferencia que las personas pueden hacer cuando se unen por una causa. Los miembros de nuestro equipo corporativo y de franquicias en todo el país esperan unir fuerzas con los clientes para apoyar a las familias de St. Jude".

El año pasado, Domino's anunció su compromiso de recaudar $100 millones en 10 años para St. Jude. En honor al compromiso histórico, St. Jude nombrará The Domino's Village a su instalación de vivienda más nueva. The Domino's Village será un hogar lejos del hogar para las familias de los pacientes, ofreciendo un respiro de tranquilidad con espacios para vivir, comer y jugar, para que los disfruten los residentes de las familias de los pacientes.

En 2020, Domino's recaudó más de $13 millones para alcanzar su objetivo a través de la campaña Thanks and Giving de St. Jude, así como los donativos recaudados durante todo el año.

St. Jude Children's Research Hospital lidera la forma en que el mundo comprende, trata y vence el cáncer infantil y otras enfermedades potencialmente mortales. Los descubrimientos hechos en St. Jude se comparten, por lo que cada niño salvado en St. Jude significa que los médicos y científicos pueden usar ese conocimiento para salvar a miles de niños más en todo el mundo. Además de alojamiento y comida, St. Jude ofrece una escuela en las instalaciones y muchos otros servicios para los pacientes y sus familias.

Acerca de Domino's Pizza®

Fundada en 1960, Domino's Pizza es la empresa de pizza más grande del mundo basada en ventas minoristas globales, con un negocio significativo tanto en pizza a domicilio como para llevar. Se encuentra entre las principales marcas públicas de restaurantes del mundo, con una empresa global de más de 18,300 tiendas en más de 90 mercados. Domino's tuvo ventas minoristas globales de más de $16.1 mil millones en 2020, con cerca de $8.3 mil millones en los Estados Unidos y más de $7.8 mil millones internacionalmente. En el tercer trimestre de 2021, Domino's tuvo ventas minoristas globales de cerca de $4.1 mil millones, con cerca de $2.0 mil millones en Estados Unidos y más de $2.1 mil millones internacionalmente. Su sistema está conformado por propietarios independientes de franquicia, quienes representaban el 98% de las tiendas de Domino's hasta fines del tercer trimestre de 2021. El énfasis en la innovación tecnológica ayudó a Domino's a lograr más de la mitad de todas las ventas globales minoristas en 2020 a través de los canales digitales. En Estados Unidos, Domino's generó más del 70% de las ventas en 2020 a través de los canales digitales y ha desarrollado varias plataformas innovadoras para pedidos, incluyendo las de Google Home, Facebook Messenger, Apple Watch, Amazon Echo, Twitter y más. En 2019, Domino's anunció una asociación con Nuro para avanzar su exploración y prueba de entrega autónoma de pizza. A mediados de 2020, Domino's lanzó una nueva manera de pedir órdenes para llevar sin contacto en todo el país a través de Domino's Carside Delivery®, la cual pueden elegir los clientes al hacer un pedido online prepagado.

Acerca de St. Jude Children's Research Hospital®

St. Jude Children's Research Hospital está liderando la manera en la que el mundo comprende, trata y vence el cáncer infantil y otras enfermedades potencialmente mortales. Su propósito es claro: Finding cures. Saving children® (Encontrando curas. Salvando niños). Es el único Centro Integral de Cáncer designado por el Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute) dedicado exclusivamente a los niños. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a subir el índice de supervivencia general del cáncer infantil del 20 por ciento a más de un 80 por ciento desde que se inauguró el hospital hace más de 50 años. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera de cáncer. St. Jude comparte libremente los avances que logra, y cada niño salvado en St. Jude significa que los médicos y científicos de todo el mundo pueden usar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, traslados, alojamiento ni alimentos - porque lo único que debe preocupar a una familia es ayudar a su hijo a vivir. Únete a la misión de St. Jude visitando stjude.org, dándole like a St. Jude en Facebook, siguiendo a St. Jude en Twitter, Instagram y TikTok , y suscribiéndote a su canal de YouTube.

