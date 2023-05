Domo Health conclut un accord clé avec un acteur public de l'énergie pour faciliter l'accès à la santé digitale à domicile

LAUSANNE, Suisse, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Domo Health, société leader dans le domaine de la santé digitale, annonce un partenariat stratégique avec SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG), l'un des leaders suisses de l'énergie, pour propulser la santé digitale dans les foyers. En plus de ce partenariat, Domo Health annonce le lancement de sa plateforme de santé connectée domo.health, qui a pour ambition de révolutionner la coordination des soins et l'optimisation des ressources. Deux réalisations illustrant la pertinence et le potentiel des solutions innovantes au service tant des patients que des professionnels de santé.

Avec son approche unique de la santé digitale, Domo Health a su se démarquer dans ce secteur à la pointe, en collaborant avec des partenaires prestigieux tels le CHUV, le groupe Hirslanden, l'Hôpital de l'Île à Berne et Roche. L'objectif ? Apporter des solutions évolutives et durables en utilisant la technologie. Pour y parvenir, l'entreprise a développé une suite de solutions interconnectées comprenant des dispositifs médicaux connectés, des systèmes d'alertes innovants, une plateforme de coordination des soins révolutionnaire liée à une application mobile pour connecter le patient au monde médical. Le tout permettant des soins de santé plus efficaces et personnalisés.

Domo Health en pleine expansion

Avec de nouveaux clients internationaux en Allemagne et en France, Domo Health renforce sa position de leader dans la santé digitale et s'assure de nouveaux brevets et certifications qualité - comme l'ISO 13485 - pour les dispositifs médicaux. Le partenariat stratégique avec SAK a pour but de répondre à la demande croissante de solutions digitales dans le secteur de la santé. Outre la distribution commerciale des solutions Domo, le partenariat avec SAK implique une participation significative dans Domo Health, dans le cadre d'une levée de fonds d'un montant total de 8,5 millions de CHF. Des partenaires existants, tels que le groupe Hirslanden ainsi que le Single Family Office Céleste et d'autres investisseurs historiques ont tous renouvelé leur confiance dans l'approche novatrice de Domo Health en matière de santé digitale.

Des services innovants pour une vie plus simple et plus sûre

Stefano Garbin, CEO de la SAK, ajoute : « Cet investissement stratégique nous permet d'associer et de développer nos services de connectivité et de sécurité au quotidien avec nos services énergétiques et de télécommunications. Nous avons choisi Domo Health pour son approche innovante, modulaire et évolutive pour proposer des solutions globales et adaptées aux clients dans nos nouvelles offres de services. Nous saluons et encourageons l'approche unique de Domo Health en matière de numérisation du système de santé, qui a déjà largement contribué à la sécurité de nombreuses personnes âgées à domicile. En tant que partenaires dans ce développement, nous nous engageons à renforcer la connectivité et la sécurité des produits et services proposés, en particulier pour les seniors et leurs familles. Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients, qui nous font confiance depuis de nombreuses années, d'autres prestations innovantes et de leur rendre la vie un peu plus facile et plus sécurisée.»

Utiliser les synergies au profit de la population

Stéphan Studer, COO du groupe Hirslanden, ajoute : « Hirslanden incarne les soins de santé intégrés de haute qualité et autonomes. De la naissance à un âge avancé, de la prévention à la guérison - à tout moment, physiquement et digitalement - le groupe Hirslanden se concentre, avec ses partenaires, au développement du "Continuum of Care". Depuis plusieurs années, nous collaborons avec Domo Health pour offrir à nos patients un service de qualité non seulement dans nos cliniques, mais aussi à leur domicile après leur hospitalisation. Les technologies de santé digitale permettent un suivi personnalisé des maladies chroniques, telles que l'insuffisance cardiaque, et contribuent ainsi à ce que les personnes puissent être soignées à domicile dans leur environnement habituel. »

Investir dans la sécurité de l'approvisionnement et la pérennité

Guillaume DuPasquier, cofondateur et CEO de Domo Health, résume : « Nous sommes ravis de ce partenariat stratégique avec un acteur public du secteur de l'énergie, qui va nous permettre de propulser la santé digitale dans les foyers suisses et au-delà de nos frontières. Après Hirslanden, ce nouveau partenariat public-privé unique avec SAK souligne que la Suisse continue d'investir dans l'innovation et dans son tissu économique local, contribuant ainsi à la prospérité de notre économie. Chez Domo Health, nous sommes convaincus que la digitalisation est l'une des clés pour améliorer l'accès aux soins et renforcer l'autonomie des patients. Ce partenariat est une étape importante pour atteindre cet objectif. Nous sommes également très reconnaissants envers nos investisseurs, notamment le Groupe de cliniques Hirslanden et le Single Family Office Céleste, ainsi que tous nos investisseurs depuis de nombreuses années, pour leur confiance renouvelée en notre approche novatrice de la santé digitale.

À propos de Domo Health

Domo Health transforme les soins de santé grâce à sa plateforme de santé digitale innovante qui connecte les patients à leur environnement médical. Grâce aux données en temps réel et à l'IA, nous améliorons la qualité de vie des patients à domicile, proposons des solutions de sécurité innovantes et donnons aux professionnels, les moyens de prendre des décisions éclairées.

À propos de SAK

En investissant dans les marchés d'avenir, nous soutenons la transition énergétique en Suisse orientale. Nos activités comprennent la production d'électricité, la fourniture d'électricité et de chaleur, un réseau de fibres optiques moderne et des services Internet, téléphone, télévision et mobile performants, ainsi que la promotion de la mobilité électrique et des solutions d'énergie renouvelable, comme les installations photovoltaïques et les pompes à chaleur. Avec près de 400 collaborateurs, nous couvrons toute la chaîne de création de valeur : de l'approvisionnement énergétique à la distribution et à la facturation, en passant par la planification, la construction, l'exploitation et la maintenance des réseaux et des installations. SAK – une gamme de services complets auprès d'un seul prestataire.

