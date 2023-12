Don Pastello aumenta faturamento em 33% com digitalização de suas lojas

Com a Linx, empresa conseguiu integrar seu PDV a aplicativo de delivery, o que gerou mais vendas no intervalo de um ano

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Don Pastello, que soma 8 lojas em Alagoas e Pernambuco, aumentou em 33,13% o seu faturamento após integrar o sistema de PDV (ponto de venda / software usado na maquininha de pagamento) da Linx, empresa do grupo StoneCo. e especialista em tecnologia para o varejo, a aplicativo de delivery.

A pastelaria surgiu em 1995, em Garanhuns - PE, com o compromisso de levar o estilo de lanches fast-food para o interior. No início, a Don Pastello investiu em loja de rua, mas logo mudou seu formato de atuação, passando a vender em shoppings. Além das lojas, o grupo conta com uma fábrica de salgados e mais de 140 funcionários. Devido ao rápido crescimento e às mudanças no comportamento do consumidor por conta da pandemia, a empresa sentiu a necessidade de se digitalizar e encontrou a Linx como parceira nessa transição.

Desde 2020, a Linx vem facilitando o gerenciamento das atividades e promovendo a integração do varejo físico com o virtual. Atendendo a todas as necessidades essenciais, a especialista em soluções para o varejo possibilita que a empresa alcance um desempenho avançado por meio de uma gestão mais estratégica e baseada em dados.

Segundo Rodrigo Camelo Silva, responsável pela área de TI da Don Pastello, as soluções da Linx ajudaram a aumentar de maneira significativa a produtividade. "Inicialmente, além do Degust PDV, contamos com o Degust One Autoatendimento, terminal de autosserviço que aliviou as filas e proporcionou uma experiência de venda mais completa para o cliente. Na venda orientada, conseguimos oferecer complementos, resultando em um aumento no nosso ticket médio. Em seguida, incorporamos o Reshop, solução de relacionamento com clientes voltada à fidelização, que contribuiu para um significativo aumento no ticket cupom, tornando-se um atrativo adicional para incentivar o retorno do cliente à nossa loja", explicou Rodrigo.

O principal impulsionador desse crescimento foi a eficiência do sistema da Linx que, além de estar hospedado em "nuvem", pode ser conectado com outras lojas. Isso se deve ao fato de que o antigo sistema usado na pastelaria exigia um servidor de informações em cada loja, sem a capacidade de integrar os estabelecimentos, resultando em problemas relacionados às informações e, consequentemente, à estratégia do negócio.

Após a parceria com a Linx, a gestão financeira foi automatizada, eliminando processos manuais, otimizando o tempo e prevenindo erros. Além disso, o sistema da empresa do grupo StoneCo. assumiu a responsabilidade pela organização do estoque. Atualmente, a Don Pastello consegue atualizar os preços de forma mais ágil e sem interrupções durante o processo, especialmente devido à integração das lojas a um aplicativo de delivery, o que impulsiona ainda mais o crescimento do negócio.

Outra novidade é que a pastelaria contratou o Degust Mobile, solução que permite o registro de pedidos por meio de dispositivos móveis, como celular, tablet ou maquininha. A principal finalidade da ferramenta é reduzir filas, já que o atendente pode registrar o pedido de qualquer lugar do restaurante, e diminuir a espera na operação balcão (praça de alimentação). Esse foi mais um importante passo para agilizar o atendimento e oferecer uma experiência ainda melhor para o cliente, mas, segundo a empresa, as mudanças não param por aí.

"Temos muitos planos para as nossas lojas. Estamos usando a ferramenta Reshop para atrair mais clientes e fidelizá-los por meio de cupons de desconto e mensagens de SMS. Hoje, temos a solução em duas lojas, mas queremos expandir para a rede toda. Também queremos automatizar ainda mais as nossas lojas, principalmente em relação ao autoatendimento, uma tendência que estamos observando nas grandes redes e queremos oferecer em todas as nossas unidades.", finaliza Rodrigo.

Sobre a Linx

A Linx, empresa do grupo StoneCo, é líder e especialista em tecnologia para o varejo no mercado de software para gestão. Com ampla atuação em vários segmentos do varejo e um portfólio composto por mais de 180 soluções, a Linx ajuda desde pequenos empreendedores a grandes varejistas, oferecendo o maior ecossistema para o varejo da América Latina e emitindo mais de 2.7 bilhões de notas fiscais anualmente. Em 2023, foi reconhecida pelo Prêmio Valor Inovação Brasil como uma das cinco empresas mais inovadoras no setor de tecnologia da informação. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa

