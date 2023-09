Dona do melhor mel do Brasil, Baldoni celebra 40 anos de inovação, liderança e sustentabilidade

Empresa comemora quatro décadas no mercado com foco cada vez maior em qualidade e produtos exclusivos

SÃO PAULO, 29 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 28 de setembro de 1983, o apicultor Oswaldo Baldoni realizou o sonho de ter uma empresa para envasar os méis produzidos em seus pequenos apiários com o sobrenome de sua família. Quarenta anos depois, e sob a gestão de Daniel Augusto Cavalcante desde 2016, a pequena fabricante da região de Campinas, no interior de São Paulo, se tornou uma gigante, com a liderança nacional de gestão da categoria de mel e lançamento de produtos inovadores no mercado brasileiro.

Com crescimento exponencial, a Baldoni tornou-se um grande player do mercado apícola nacional. Transmitindo ao público a mensagem de que "mel não é tudo igual", a companhia tem trabalhado em várias frentes, com foco na educação nutricional e a missão de aumentar o consumo deste produto milenar, saudável e nutritivo.

Nos últimos sete anos, a empresa tem ganhado cada vez mais destaque, com uma visão inovadora e sustentável, que visa proporcionar saúde e qualidade de vida para os consumidores, apicultores e para as abelhas.

Todo esse cuidado vem trazendo reconhecimento nacional e internacional. O mel Baldoni foi eleito quatro vezes o Melhor do Brasil no Congresso Brasileiro de Apicultura, e é o único da América Latina a vencer o London Honey Awards, no Reino Unido, honraria conquistada em 2022. Um dos produtos mais inovadores já desenvolvidos no mercado apícola, OMel, primeiro mel fortificado com vitaminas do mundo, recebeu a medalha de prata durante o congresso da Apimondia 2023 em Santiago, no Chile.

Lançados em 2023, as geleias e doces caseiros com mel já chegam ao mercado premiados internacionalmente, tendo sido escolhidos como o melhor produto à base de mel do mundo no World Beekeeping Awards, realizado pela Apimondia, no Canadá.

No controle de qualidade, a Baldoni detém certificações reconhecidas mundialmente, como a garantia de origem do mel orgânico pelo Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural, entidade brasileira que fiscaliza e audita produtos naturais, e pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

"Desde os tempos do meu amigo Oswaldo, a Baldoni sempre primou por excelência e inovação. Somos uma empresa de vanguarda em mel no Brasil, e com isso em mente, estamos revolucionando o mercado apícola brasileiro há 40 anos, convidando a todos para adoçar suas vidas de forma saudável e nutritiva", ressalta Daniel Cavalcante, CEO da empresa. Conheça os produtos da Baldoni: www.baldoni.com.br

