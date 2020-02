Dongguan, la ciudad manufacturera china, anuncia medidas para apoyar a las empresas locales

DONGGUAN, China, 14 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Las preocupaciones por la economía china se siguen generando en la medida en que muchas provincias del país han pospuesto las operaciones comerciales de algunas empresas, tiendas y fábricas, en un esfuerzo por frenar la propagación del novel coronavirus (COVID-19). Sin embargo, la ciudad manufacturera de Dongguan, al Sur de China, ha estado emprendiendo acciones para ayudar a las compañías locales a abordar las dificultades y los impactos que conlleva la epidemia.

La Oficina de Información del Gobierno Provincial de Guangdong acaba de celebrar una conferencia de prensa en la cual se presentó la situación de la reanudación de actividades en Dongguan. En la noche del 10 de febrero 4.491 empresas locales, de las cuales el 79,54% pertenece a la industria manufacturera, retomaron sus actividades de forma ordenada en el horario de menor actividad.

"La epidemia no representa una amenaza al futuro desarrollo general de Dongguan", afirmó Liu Jintang, subdirector de la Oficina de Industria y Tecnología de la Información de Dongguan. El sector industrial de la ciudad tiene una tasa de crecimiento anual promedio del 7,4%, ocupando el 13,3% del valor agregado de las empresas industriales por encima de la escala designada de la provincia de Guangdong, con el valor añadido de que las industrias manufactureras de avanzada y las de alta tecnología representan el 54,2% y el 42,2% respectivamente. "Los datos prueban la resiliencia y la capacidad contra el riesgo de la economía que ostenta Dongguan", agregó Liu. Hasta cierto punto, la epidemia tendrá un impacto adverso en el crecimiento industrial de Dongguan durante la primera mitad de este año, especialmente en el primer trimestre. Pero a largo plazo –como estimó Liu- sus fundamentos económicos positivos y su desarrollo de excelente calidad permanecerán sin cambios.

Para hacer frente a las influencias negativas de la epidemia, Dongguan anunció políticas positivas. El 7 de febrero se presentaron 15 políticas para apoyar a las empresas locales, incluyendo 55 medidas preferenciales como la exención de rentas o el alquiler gratuito, la reducción de impuestos, la transferencia y renovación de préstamos y la introducción de talentos. La medida apunta a promover la reanudación de actividades en las pequeñas y medianas empresas y a reducir al mínimo las malas influencias que la epidemia provoca a los negocios.

Se estima que las medidas ayudarán a aliviar la carga de las empresas, con un valor total de 2.500 millones de yuanes. Específicamente, la medida de proporcionar subsidios para estabilizar el empleo formulada por la Oficina de Recursos Humanos y Seguridad Social de Dongguan, ayudará a aliviar la carga de las empresas por un valor total de 168 millones de yuanes, beneficiando a más de 190.000 empresas y 1,21 millones de empleados.

En Dongguan las compañías se enfrentan a desafíos tan inesperados que el control de la epidemia y el retraso en la reanudación de actividades resultan insuficientes, provocando impactos negativos en la operación y producción normales.

Con el propósito de ayudar a las empresas a reclutar empleados adecuados lo antes posible, Dongguan ha lanzado una feria de empleo online en la que se publica un total de 83.000 avisos de empleo provenientes de 1.153 empresas. Se ha establecido una columna especial para la demanda de empleos relacionados a las necesidades de prevención y control de epidemias, la cual puede mejorar la eficacia del reclutamiento.

Song Qinggang, un emprendedor del sector de la publicidad, manifestó que las políticas promulgadas por Dongguan para apoyar a las empresas –tales como la reducción de impuestos y la rebaja en los alquileres- son de suma utilidad y reducen la carga de la operación a la vez que proporcionan un gran apoyo y estímulo a las empresas manufactureras.

Asimismo, Dongguan ha promovido una serie de medidas justo a tiempo para apoyar a la industria manufacturera local, especialmente en lo que refiere a las pequeñas y medianas empresas. El 6 de febrero, Dongguan publicó un plan de acción actualizado para apoyar a las empresas locales, presentando diez medidas a partir de dos aspectos: incrementar el capital y expandir la producción y optimizar el entorno de desarrollo para facilitar la transformación y actualización industrial de la ciudad.

Mientras tanto, Dongguan fortalece aún más su capacidad de servicio para las pequeñas y medianas empresas. El gobierno local integra la totalidad de la informacón relacionada a las empresas, coordinando los elementos y recursos de la tierra, la tecnología, el capital, el talento y otros aspectos, al mismo tiempo que optimiza aún más las funciones relevantes de la plataforma de información denominada "Qi Guan Jia". Las medidas offline y online se combinan para mejorar la calidad del servicio. Además, el mecanismo de trabajo de los especialistas en servicios empresariales se ha configurado especialmente para hacer que el servicio resulte más profesional.

El gobierno local y las empresas son optimistas acerca del grado de afectación de las empresas una vez controlado el brote. "Una vez que el brote esté bajo control, se liberarán el consumo y la inversión que estaban demorados y la economía industrial de Dongguan mostrará un crecimiento compensatorio", afirmó Liu. La supresión temporal de la demanda del mercado podría dar lugar a un repunte de los pedidos en todas las industrias.

FUENTE Bureau of Industry and Information Technology of Dongguan

