Doodles 2 é lançado na Flow, enquanto a gigante da Web3 inicia sua jornada para integrar milhões

MIAMI, Flórida, 25 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Doodles, uma franquia líder de mídia e entretenimento da Web3, lançará o tão aguardado Doodles 2 na blockchain Flow, a plataforma que impulsiona os jogos, aplicativos e ativos digitais da próxima geração e hospeda marcas como NBA, NFL, Ticketmaster e Mattel.

A expansão de múltiplas cadeias oferece suporte a uma gama mais ampla de possibilidades criativas e técnicas, abrindo caminho para a próxima geração de produtos da Doodles. O primeiro é o Doodles 2, uma nova experiência NFT que permite que os titulares personalizem seus próprios Doodles on-chain, escolhendo seu visual com atributos como corpo, penteado, emoção, vestuário e acessórios. As coleções de wearables serão reveladas por meio de lançamentos na vida real (IRL) com edições limitadas vinculadas a eventos específicos e colaborações de marcas com parceiros notáveis e figuras públicas. Esses wearables podem ser vendidos, comprados e negociados no Gaia marketplace.

Sem taxas de gás e uma experiência perfeita de finalização de compra de clientes na Flow, os titulares do Doodles 2 podem desfrutar da personalização infinita de suas próprias identidades NFT dinâmicas e personalizadas para usar em redes sociais, plataformas de jogos, eventos ao vivo, conteúdo de streaming, ativações de varejo e outros momentos imaginativos.

"Doodles 2 é a combinação perfeita de autoexpressão, coleções e comunidade dentro de um aplicativo sem atritos alimentado pela tecnologia blockchain", disse Jordan Castro, cofundador e chefe de produto da Doodles. "Transformamos em produto o desejo da comunidade de personalizar seus Doodles para que correspondam exatamente à sua energia na vida real. Além da tecnologia, o Doodles 2 é o passaporte usado em todos os nossos produtos - experiências, jogos, aplicativos, música, lançamentos de animação, para oferecer mais personalização, customização e recompensas aos nossos fãs."

A integração sem atrito e a segurança, proteção e recuperabilidade de primeira linha da Flow facilitam convidar tanto novatos quanto nativos do espaço da Web3 para o mundo colorido da Doodles.

"A Doodles é uma das marcas mais reconhecidas da Web3, com uma comunidade tão vibrante quanto os próprios Doodles", disse Dieter Shirley, arquiteto-chefe da Flow. "Com o Doodles 2, eles estão trazendo mais valor para sua comunidade existente, ao mesmo tempo em que abrem espaço para muitas outras pessoas se unirem ao mundo alegre e inclusivo da Doodles. Sua visão de diversão acessível, interativa e personalizada é exatamente o tipo de projeto que tínhamos em mente quando projetamos a Flow. Estou muito animado com o lançamento!"

O lançamento do Doodles 2 na blockchain Flow também marcará o início de um futuro de forte interoperabilidade cruzada com a Ethereum.

"Estamos entusiasmados em continuar investindo nas principais coleções da Doodles na Ethereum, ao mesmo tempo em que conectamos Doodles em todos os lugares que nossa comunidade vive e cria", disse Julian Holguin, CEO da Doodles. "À medida que aumentamos nossa marca em outros setores verticais como animação e música, a experiência de integração acessível e contínua da Flow nos permite capturar públicos introduzidos por meio de canais de mídia tradicionais. Acreditamos que a combinação de Ethereum e Flow é o formato ideal para apoiar e investir em nossa comunidade central da Web3, ao mesmo tempo em que abrimos as portas para dar as boas-vindas a novos colecionadores".

A primeira etapa da experiência do produto Doodles 2 será aberta aos titulares do Doodles em 31 de janeiro, com o lançamento dos detalhes completos aqui nos próximos dias. Se os titulares não possuírem um Dooplicator, eles podem comprar um no OpenSea. Para aqueles que possuem um Dooplicator, mas não um Doodle, os titulares em breve poderão emprestar seus Doodles em um mercado futuro.

Sobre a Doodles

A Doodles é uma série de colecionáveis digitais derivados de personagens criados pelo artista de renome mundial Burnt Toast. Desde seu lançamento em outubro de 2021, aDoodles se tornou rapidamente um dos projetos mais promissores nascidos do boom da Web3 graças a seus personagens inclusivos, ativações imersivas experimentais e uma comunidade apaixonada. A marca se transformou em uma franquia multifacetada que abrange animação, jogos, mercadorias, música e eventos ao vivo com parcerias e investidores notáveis. Para mais informações sobre a Doodles, acesse doodles.app. Junte-se às nossas comunidades on-line nos sites Twitter, Instagram e Discord.

Sobre a Flow

A Flow é uma blockchain de camada 1 descentralizada desenvolvida para oferecer suporte a experiências excepcionais para consumidores em escala convencional, desde fácil integração até serviços públicos contínuos. Sem atrito, segura e ecológica, a Flow capacita os desenvolvedores a inovar e ultrapassar os limites que trarão o próximo bilhão para a Web3. Hoje, a Flow hospeda um próspero ecossistema de criadores das principais marcas, estúdios de desenvolvimento, startups apoiadas por capital de risco, líderes de criptomoeda e muito mais. Para mais informações, acesse www.flow.com.

