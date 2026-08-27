DOOGEE présente ses écosystèmes basés sur l'IA lors de l'IFA 2026 qui connectent les secteurs Outdoor Life, Smart Life et Home Life

BERLIN, 27 août 2026 /PRNewswire/ -- La marque mondiale d'appareils connectés DOOGEE présentera ses dernières innovations à l'IFA de Berlin 2026, sous le thème « DOOGEE AI, Connect Beyond Limits » (L'IA DOOGEE, Connecter au-delà des limites). La marque présentera trois écosystèmes interconnectés — Outdoor Life (Vie en plein air), Smart Life (Vie intelligente), and Home Life (Vie à la maison) — illustrant des expériences basées sur l'intelligence artificielle adaptées à différents modes de vie.

DOOGEE AI, Connect Beyond Limits Across Outdoor Life, Smart Life and Home Life

Lors du salon IFA 2026, DOOGEE fera officiellement son entrée sur le marché de la maison connectée, élargissant ainsi son écosystème au-delà des appareils robustes et des appareils électroniques connectés grâce à des solutions pratiques basées sur l'intelligence artificielle.

Écosystème Outdoor Life : conçu pour une exploration sans limites

L'écosystème Outdoor de DOOGEE allie robustesse, puissance et outils professionnels. Le smartphone robuste V Max 2 Pro offre une autonomie prolongée avec des capacités de charge inverse, tandis que le téléphone S300 Plus Thermal introduit l'imagerie thermique pour une utilisation dans des environnements difficiles. La montre connectée AnyMoving M1 Pro propose une navigation hors ligne sur les itinéraires, et les écouteurs BoneBeat Swim Ray combinent audio en champ ouvert et conscience environnementale.

Écosystème Smart Life : au service des modes de vie numériques modernes

Conçu pour favoriser la créativité et le divertissement, l'écosystème smart-life de DOOGEE accompagne les utilisateurs dans leur travail, leur expression personnelle et leurs interactions sociales. La tablette U14 VIP Edition prend en charge le multitâche grâce à un grand écran et un accessoire clavier. Le smartphone haut de gamme M30 Pro dispose d'un écran arrière personnalisable pour une expression numérique individuelle, et le haut-parleur portable Field Echo offre un son de haute qualité pour les rassemblements sociaux.

Écosystème Home Life : des solutions plus intelligentes pour le quotidien

L'IFA 2026 marque le lancement mondial de l'écosystème domotique de DOOGEE. L'aspirateur intelligent Flow 50 offre une puissance d'aspiration de 170 AW et intègre une technologie anti-enchevêtrement, tandis que la machine à glaçons intelligente NU60 est dotée de la technologie « True Nugget Ice », qui permet de fabriquer des glaçons tendres, poreux et faciles à croquer, avec une capacité allant jusqu'à 17 tasses par remplissage.

Écosystème DOOGEE AI : relier les vies sans frontières

Lors du salon IFA Berlin 2026, DOOGEE présentera un écosystème basé sur l'intelligence artificielle qui allie aventures en plein air, modes de vie numériques et expériences à domicile, poursuivant ainsi sa quête d'appareils connectés fiables, pratiques et axés sur l'utilisateur.

DOOGEE à l'IFA de Berlin 2026