DOOGEE представляет расширенную экосистему продуктов для активного отдыха на IFA Berlin 2026, давая возможности безграничных исследований

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DOOGEE

Aug 27, 2026, 03:46 ET

БЕРЛИН, 27 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке IFA Berlin 2026 глобальный бренд интеллектуальных устройств DOOGEE продемонстрирует экосистемную стратегию, основанную на искусственном интеллекте, в сегментах активный отдых, смарт-устройства и домЭкосистема для активного отдыха сочетает в себе смартфоны повышенной прочности, интеллектуальные носимые устройства и открытые аудиоустройства open-ear для обеспечения более безопасного, интеллектуального и захватывающего отдыха на открытом воздухе.

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Outdoor Life Ecosystem, Explore Beyond Limits
Outdoor Life Ecosystem, Explore Beyond Limits

Экосистема, построенная на принципе «DOOGEE ИИ, связь без границ», обеспечивает более надежную защиту, больший срок службы устройств и интеллектуальные инструменты для каждого приключения.

Эффективность: оставайтесь на связи дольше

Надежная работа имеет важное значение для активного отдыха. Смартфон повышенной прочности V Max 2 Pro оснащен мощной батареей емкостью 22 000 мАч и поддержкой обратной зарядки, что позволяет пользователям одновременно поддерживать до трех наружных устройств. Созданный для длительных путешествий, он помогает исследователям быть на связи, куда бы они ни отправились.

Надежность: уверенность в любом месте

Активный отдых требует надежных инструментов и интеллектуальной помощи. Смартфон повышенной прочности S300 Plus Thermal сочетает в себе тепловизор высокой четкости с поддержкой ИИ с разрешением до 1440×1080, помогая пользователям определять колебания температуры и скрытые источники тепла в сложных условиях.

Часы для активного отдыха Anymoving M1 Pro имеют двухдиапазонную GPS-навигацию по маршруту, до 30 дней автономной работы и научную спортивную аналитику, поддерживая точное позиционирование, отслеживание показателей и уверенное исследование.

Эстетика активного отдыха: стиль встречается с приключениями

Технология устройств для активного отдыха должна сочетать в себе производительность повышенной надежности с внешней эстетикой. Открытые наушники BoneBeat Swim Ray обеспечивают иммерсивный звук, позволяя пользователям слышать происходящее вокруг них. Благодаря защитному LED-освещению и водонепроницаемой защите IP68 они улучшают видимость и надежность во время активностей в ночное время, плавания и экстремальных приключений на открытом воздухе.

Экосистема продуктов для активного отдыха DOOGEE — отправиться дальше, испытать больше

На выставке IFA Berlin 2026 компания DOOGEE демонстрирует свою приверженность созданию полноценной экосистемы для активного отдыха, которая объединяет в себе оборудование повышенной прочности, интеллектуальные технологии и приключения. От мощных смартфонов до интеллектуальных носимых устройств и открытых аудиоустройств — DOOGEE продолжает предоставлять пользователям возможности отправиться дальше с полной уверенностью.

DOOGEE на выставке IFA Berlin 2026

  • Даты проведения: 4–8 сентября 2026 г.
  • Место: Messe Berlin, Германия
  • Павильон и стенд: павильон 4.2 • стенд 129
  • Веб-сайт: www.doogee.com

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