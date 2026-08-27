DOOGEE rozširuje na IFA Berlín 2026 ekosystém pre outdoorový život a umožňuje objavovanie bez hraníc
News provided byDOOGEE
Aug 27, 2026, 03:47 ET
BERLÍN, 27. augusta 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu IFA Berlín 2026 predstaví globálna značka inteligentných zariadení DOOGEE svoju ekosystémovú stratégiu s podporou umelej inteligencie pre outdoorový, inteligentný a domáci život. Ekosystém pre outdoorový život kombinuje odolné smartfóny, inteligentné nositeľné zariadenia a otvorené audio zariadenia, aby poskytoval bezpečnejšie, inteligentnejšie a pohlcujúcejšie zážitky z pobytu v prírode.
Ekosystém, postavený na princípe „umelej inteligencie DOOGEE, spojenie bez hraníc" (Doogee AI, Connect Beyond Limits), poskytuje silnejšiu ochranu, dlhšiu výdrž a inteligentné nástroje pre každé dobrodružstvo.
Úspornosť: zostaňte nabití na dlhšie dobrodružstvá
Spoľahlivé napájanie je nevyhnutné pre objavovanie prírody. Odolný smartfón V Max 2 Pro sa vyznačuje masívnou 22 000 mAh batériou a podporou reverzného nabíjania, čo používateľom umožňuje napájať až tri vonkajšie zariadenia súčasne. Je vyrobený na dlhé cesty, vďaka čomu sú objavitelia v spojení a pripravení, nech sú kdekoľvek.
Spoľahlivosť: istota v každom prostredí
Dobrodružstvá v prírode si vyžadujú spoľahlivé nástroje a inteligentnú pomoc. Odolný smartfón S300 Plus Thermal kombinuje termografiu s vysokým rozlíšením s podporou umelej inteligencie s rozlíšením až 1 440 × 1 080, čo pomáha používateľom identifikovať teplotné výkyvy a skryté zdroje tepla v náročných podmienkach.
Inteligentné outdoorové hodinky Anymoving M1 Pro ponúkajú dvojpásmovú GPS navigáciu, až 30-dňovú výdrž batérie a vedeckú analýzu športových výkonov, ktorá podporuje presné určovanie polohy, sledovanie výkonu a sebavedomé objavovanie.
Outdoorový dizajn: keď sa štýl spája s dobrodružstvom
Outdoorové technológie by mali spájať vysokú odolnosť s outdoorovým dizajnom. Slúchadlá BoneBeat Swim Ray s otvorenou konštrukciou a kostným vedením zvuku poskytujú pohlcujúci zvuk, zatiaľ čo užívatelia plne vnímajú svoje okolie. Vďaka bezpečnostnému LED svetlu a vodotesnému krytiu IP68 zlepšujú viditeľnosť a spoľahlivosť pri nočných aktivitách, plávaní a extrémnych outdoorových dobrodružstvách.
Outdoorový ekosystém DOOGEE: objavujte ďalej, zažite viac
Prostredníctvom veľtrhu IFA Berlin 2026 spoločnosť DOOGEE demonštruje svoj záväzok vytvoriť kompletný outdoorový ekosystém, ktorý spája odolný hardvér, inteligentné technológie a zážitky zamerané na dobrodružstvo. Od výkonných smartfónov až po inteligentné nositeľné zariadenia a zariadenia s otvorenou konštrukciou, DOOGEE aj naďalej pomáha používateľom objavovať svet s istotou.
DOOGEE na IFA Berlín 2026
- Dátum: 4. – 8. septembra 2026
- Miesto: Výstavisko Berlín, Nemecko
- Hala a stánok: hala 4.2 • stánok 129
- Webové sídlo: www.doogee.com
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