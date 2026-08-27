DOOGEE rozširuje na IFA Berlín 2026 ekosystém pre outdoorový život a umožňuje objavovanie bez hraníc

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DOOGEE

Aug 27, 2026, 03:47 ET

BERLÍN, 27. augusta 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu IFA Berlín 2026 predstaví globálna značka inteligentných zariadení DOOGEE svoju ekosystémovú stratégiu s podporou umelej inteligencie pre outdoorový, inteligentný a domáci životEkosystém pre outdoorový život kombinuje odolné smartfóny, inteligentné nositeľné zariadenia a otvorené audio zariadenia, aby poskytoval bezpečnejšie, inteligentnejšie a pohlcujúcejšie zážitky z pobytu v prírode.

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Outdoor Life Ecosystem, Explore Beyond Limits
Outdoor Life Ecosystem, Explore Beyond Limits

Ekosystém, postavený na princípe „umelej inteligencie DOOGEE, spojenie bez hraníc" (Doogee AI, Connect Beyond Limits), poskytuje silnejšiu ochranu, dlhšiu výdrž a inteligentné nástroje pre každé dobrodružstvo.

Úspornosť: zostaňte nabití na dlhšie dobrodružstvá

Spoľahlivé napájanie je nevyhnutné pre objavovanie prírody. Odolný smartfón V Max 2 Pro sa vyznačuje masívnou 22 000 mAh batériou a podporou reverzného nabíjania, čo používateľom umožňuje napájať až tri vonkajšie zariadenia súčasne. Je vyrobený na dlhé cesty, vďaka čomu sú objavitelia v spojení a pripravení, nech sú kdekoľvek.

Spoľahlivosť: istota v každom prostredí

Dobrodružstvá v prírode si vyžadujú spoľahlivé nástroje a inteligentnú pomoc. Odolný smartfón S300 Plus Thermal kombinuje termografiu s vysokým rozlíšením s podporou umelej inteligencie s rozlíšením až 1 440 × 1 080, čo pomáha používateľom identifikovať teplotné výkyvy a skryté zdroje tepla v náročných podmienkach.

Inteligentné outdoorové hodinky Anymoving M1 Pro ponúkajú dvojpásmovú GPS navigáciu, až 30-dňovú výdrž batérie a vedeckú analýzu športových výkonov, ktorá podporuje presné určovanie polohy, sledovanie výkonu a sebavedomé objavovanie.

Outdoorový dizajn: keď sa štýl spája s dobrodružstvom

Outdoorové technológie by mali spájať vysokú odolnosť s outdoorovým dizajnom. Slúchadlá BoneBeat Swim Ray s otvorenou konštrukciou a kostným vedením zvuku poskytujú pohlcujúci zvuk, zatiaľ čo užívatelia plne vnímajú svoje okolie. Vďaka bezpečnostnému LED svetlu a vodotesnému krytiu IP68 zlepšujú viditeľnosť a spoľahlivosť pri nočných aktivitách, plávaní a extrémnych outdoorových dobrodružstvách.

Outdoorový ekosystém DOOGEE: objavujte ďalej, zažite viac

Prostredníctvom veľtrhu IFA Berlin 2026 spoločnosť DOOGEE demonštruje svoj záväzok vytvoriť kompletný outdoorový ekosystém, ktorý spája odolný hardvér, inteligentné technológie a zážitky zamerané na dobrodružstvo. Od výkonných smartfónov až po inteligentné nositeľné zariadenia a zariadenia s otvorenou konštrukciou, DOOGEE aj naďalej pomáha používateľom objavovať svet s istotou.

DOOGEE na IFA Berlín 2026

  • Dátum: 4. – 8. septembra 2026
  • Miesto: Výstavisko Berlín, Nemecko
  • Hala a stánok: hala 4.2 • stánok 129
  • Webové sídlo: www.doogee.com

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