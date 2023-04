DOOSAN ROBOTICS LANÇA LINHA DE COBOTS DA E-SERIES CERTIFICADA PELA NSF, ROBÔS COLABORATIVOS DEDICADOS À INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Doosan lança 13 novos produtos, a maior linha do Cobot Marketplace

SEUL, Coreia do Sul, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Doosan Robotics, a fabricante líder global de robôs colaborativos, anunciou o lançamento de sua E-SERIES, a linha de robôs colaborativos certificada pela NSF criada especificamente para o setor de Alimentos e Bebidas (F&B).

Doosan Robotics E-SERIES Doosan Robotics E-SERIES Doosan Robotics E-SERIES

Nomeado por sua "vantagem" tecnológica, a E-SERIES tem a flexibilidade de fabricar praticamente qualquer alimento e bebida enquanto oferece preços extremamente competitivos, e padrões de segurança e higiene líderes do setor. Recentemente, a E-SERIES da Doosan Robotics recebeu a certificação da National Sanitation Foundation (NSF) para segurança em higiene alimentar com recursos como lacunas seladas entre os eixos de conexão do cobot. Ao reduzir o peso e adotar um design fino, a E-SERIES é fácil de instalar e se encaixa perfeitamente nos espaços de trabalho. Sua carga de 5 kg e alcance de quase três pés oferecem ampla capacidade para lidar com qualquer tarefa alimentar com facilidade.

A E-SERIES da Doosan Robotics foi testada para diversas aplicações, incluindo sua implementação no "Robert Chicken", um conceito coreano de frango frito feito exclusivamente por cobots. A E-SERIES também foi testada e implementada para fabricar café e outras bebidas através do Dr. Presso da Doosan Robotic. A Doosan Robotics planeja continuar personalizando a E-SERIES para outros usos de F&B, incluindo panificação, churrasco e funções especializadas dentro da categoria QSR.

Com o lançamento da E-SERIES, a Doosan Robotics revela 13 novos cobots, a maior linha do mercado mundial de cobots com uma ampla gama de produtos, que inclui as séries M, A e H, personalizadas para o desempenho de processos e necessidades industriais para os clientes.

"Nossos cobots da E-SERIES foram criados especificamente para ajudar a transformar o setor de Alimentos e Bebidas, oferecendo soluções imediatas para a escassez de mão de obra, e melhorando as eficiências do trabalho. Com base nesse impulso, nós seguiremos liderando a indústria global de cobots", disse William (Junghoon) Ryu, diretor executivo da Doosan Robotics.

Os cobots da E-SERIES da Doosan começam a ser enviados em junho, com descontos exclusivos na primeira compra.

Sobre a Doosan Robotic

A Doosan Robotics, fundada em 2015 pelo Doosan Group, desenvolve tecnologia avançada e oferece soluções de cobot em manufatura, indústrias de serviços e muito mais. Fundado em 1896, o grupo tem 25 afiliadas e 114 entidades globais, gerando um faturamento de $13 bilhões em 2022. Mais informações sobre a Doosan Robotics estão disponíveis em https://www.doosanrobotics.com/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054956/Doosan_Robotics_Inc_E_SERIES_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054957/Doosan_Robotics_Inc_E_SERIES_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054958/E_SERIES_4_ID_74462b24a3da.jpg

FONTE Doosan Robotics Inc

SOURCE Doosan Robotics Inc