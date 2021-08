Doosan Robotics nomme William (Junghoon) Ryu, Directeur de la stratégie et des relations internationales, au poste de PDG

Ayant prouvé ses compétences en matière de leadership et son sens des affaires au sein du groupe Doosan, William Ryu devrait renforcer la collaboration technologique avec les nouveaux secteurs d'activité de la société mère, tout en lançant des activités davantage axées sur les attentes du client afin de développer les applications des robots collaboratifs et de faire progresser la technologie robotique

« Je suis honoré d'assumer le rôle de leader chez Doosan Robotics et d'associer mes forces à cette incroyable équipe, afin de stimuler l'innovation et la croissance de l'entreprise pour devenir le numéro un de l'industrie robotique », a déclaré William Ryu. « Doosan Robotics est une organisation jeune et en plein essor. Je suis enthousiaste à l'idée d'adopter des pratiques plus agiles afin d'accélérer le développement et la commercialisation de nos produits sur le marché, qui évoluent à une vitesse vertigineuse. »

Avant de rejoindre Doosan Robotics, William Ryu a accumulé plus de 20 ans d'expérience dans des fonctions commerciales clés, notamment la finance, la stratégie, le marketing et le développement de nouvelles activités. Débutant comme consultant commercial interne au sein du groupe Doosan en 2007, il a pris part aux projets de fusion et d'acquisition de la société et s'est fortement impliqué dans le processus d'intégration post-fusion des filiales de Doosan. Il a également travaillé dans les filiales sur développement et la mise sur le marché de nouveaux produits tout en cherchant à atteindre l'excellence opérationnelle. Devenu responsable des ventes pour Doosan Infracore, William Ryu a supervisé l'ensemble des canaux de distribution du marché des équipements de construction en Chine. Au cours des cinq dernières années, il a fait entrer le groupe Doosan dans la nouvelle ère d'innovation, en faisant émerger de nouveaux domaines d'activité, notamment la robotique, les drones et les solutions logistiques.

William Ryu est diplômé en administration des affaires de l'université Sogang de Séoul et a obtenu un MBA de l'université du Michigan.

À propos de Doosan Robotics

Fondée en 2015 par Doosan Group, Doosan Robotics crée la technologie pour la prochaine génération de production. Etablie en 1896, Doosan Group est l'une des plus anciennes et des plus grandes entreprises de Corée du Sud, spécialisée dans la machinerie, l'organisation des usines et les composants. Le groupe compte 25 sociétés affiliées et 114 entités dans le monde entier, ayant généré un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars américains en 2020. Pour en savoir plus sur Doosan Robotics, consultez le site https://www.doosanrobotics.com/en/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1582179/Doosan_Robotics_CEO.jpg

