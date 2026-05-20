Doosan Robotics refuerza su presencia europea con la ampliación de su sucursal en Frankfurt

La nueva oficina mejora las capacidades locales de ventas, servicio, formación y atención al cliente en toda Europa.

FRANKFURT, Alemania, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Doosan Robotics anunció la apertura de una sucursal europea ampliada en Frankfurt, Alemania, como parte de su estrategia para acelerar el crecimiento de su negocio en la región. A la ceremonia de inauguración, celebrada el 19 de mayo, asistieron aproximadamente 200 invitados, entre ellos socios europeos clave, clientes actuales y potenciales, asociaciones de robótica y medios de comunicación locales.

Doosan Robotics expanded its European branch to Frankfurt, Germany, to support its business growth in Europe. The photo shows Inwon Park, President of Doosan Robotics (fourth from left), and Kevin Kim, CEO of Doosan Robotics (sixth from left), with attendees after the opening ceremony. Doosan Robotics Europe hosted an Open House event at its Frankfurt office to mark the opening of its expanded European branch.

En 2024, Doosan Robotics estableció su filial europea y forjó alianzas con integradores de sistemas y distribuidores en mercados clave de Europa, como Alemania, Francia y los Países Bajos. La ampliación de la filial de Frankfurt representa un nuevo hito en la estrategia de crecimiento europeo de Doosan Robotics. Fortalece la infraestructura local de servicio y formación, e incorpora nuevas funciones para demostraciones de soluciones robóticas y desarrollo de aplicaciones.

Para ofrecer una respuesta local más rápida, Doosan Robotics Europe está mejorando sus capacidades locales de reparación y servicio, ampliando el soporte para incluir la sustitución de componentes individuales. La empresa mantiene un inventario local de piezas de repuesto y equipos de reparación para optimizar los tiempos de respuesta al cliente. En caso de problemas con los robots en las instalaciones del cliente, se pueden desplegar robots de reemplazo de inmediato para minimizar el tiempo de inactividad operativa y atender rápidamente las inquietudes del cliente.

Los programas de formación también se están adaptando y ampliando para brindar un apoyo más directo a clientes e integradores de sistemas. Se ofrecerán cursos para principiantes, intermedios y avanzados al menos dos veces al mes. La empresa también presentará un nuevo programa de formación en "Reparación en Vivo", que permitirá a los participantes desmontar y reparar productos reales. Mediante esta iniciativa, Doosan Robotics Europe busca mejorar las habilidades técnicas prácticas en el campo, aumentar la satisfacción con la formación y fortalecer las relaciones a largo plazo con sus clientes.

En la ceremonia de inauguración, Doosan Robotics Europe presentó varias soluciones robóticas comercializadas, incluyendo sistemas de paletización, que organizan y apilan artículos en palets; sistemas de manejo de máquinas, que cargan piezas y descargan piezas terminadas; sistemas de recogida y colocación basados en visión artificial; y una solución para la preparación de cócteles.

Para proporcionar a sus clientes acceso continuo a soluciones robóticas, Doosan Robotics Europe cuenta con una sala de exposición donde los clientes potenciales pueden experimentarlas de primera mano, fortaleciendo así su capacidad de ventas en el mercado europeo. La compañía también establecerá un Centro de Aplicaciones donde los clientes podrán trabajar directamente con ingenieros de la filial europea para desarrollar soluciones robóticas personalizadas.

"La ampliación de la filial de Frankfurt nos proporciona una plataforma más sólida para atender a clientes y socios en toda Europa con mayor rapidez, cercanía y soporte técnico", declaró Inwon Park, presidente de Doosan Robotics. "Además de suministrar productos, seguiremos fortaleciendo la confianza en nuestra marca y nuestra competitividad en el mercado europeo mediante la creación de una infraestructura de servicio y formación integrada a nivel local".

Acerca de Doosan Robotics

Doosan Robotics es líder mundial en soluciones de robótica colaborativa, ofreciendo robótica con IA de vanguardia a 45 países en todo el mundo. Reconocida por su seguridad y rendimiento de clase mundial, Doosan Robotics presta servicios a clientes de primer nivel en diversas industrias, incluyendo automoción, electrónica, semiconductores, logística y energía. Puede encontrar más información sobre Doosan Robotics en https://www.doosanrobotics.com.

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