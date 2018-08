Dorae Inc. clôture une ronde de financement

LONDRES, August 20, 2018 /PRNewswire/ --

Dorae Inc. a clôturé sa première levée de capitaux externes, réalisant une valorisation de 24 millions de dollars dans un processus qui a été plusieurs fois sursouscrit.

Dorae est le leader de la technologie des registres distribués pour les matières premières.

Ricardo Santos Silva, cofondateur et président exécutif de Dorae a commenté à ce sujet : « Nous avons été très impressionnés par l'attention et l'enthousiasme des investisseurs dans cette ronde, qui ont démontré l'attirance que suscitent les projets technologiques de qualité à portée mondiale. L'expérience que nous avons acquise dans la réalisation de projets réussis a été importante, tout comme notre connaissance approfondie des secteurs des produits de base et des secteurs financiers. La blockchain est en train de changer notre façon de faire des affaires, de la même façon que le courriel a changé notre façon de communiquer ».

Active dans le monde entier, Dorae est au service des participants de la chaîne logistique des produits de base, qui vont des producteurs de matières premières aux fabricants finaux. Indépendamment de ses utilisateurs, Dorae permet la conformité des transformateurs et des consommateurs de matériaux sensibles à la provenance et permet l'automatisation et l'efficacité du fonds de roulement pour tous les produits.

Aba Schubert, cofondatrice et PDG de Dorae a ajouté : « Nous sommes très heureux de voir ce soutien de capitaux privés. La première place que nous avons obtenue dans le hackathon de Volkswagen, Zalando et Adidas a mis en exergue notre position technique dans l'espace de la chaîne logistique. Et nos investisseurs reconnaissent la valeur commerciale de la manière dont nous agissons - résoudre un problème existant, plutôt que de construire une solution pour ensuite chercher un problème ».

Dorae dispose de bureaux à Palo Alto, à Londres et aux îles Caïmans.