Dorae Inc. completa financiamento da série B

LONDRES, 9 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- Dorae Inc., a cloud de commodities físicas, completou seu financiamento da série B avaliado em US$ 50 milhões para acelerar sua expansão global.

Os participantes da série B da Dorae incluem investidores da América do Norte e da Europa. A Aethel Partners atuou como consultora financeira exclusiva da Dorae.

Ricardo Santos Silva, co-fundador e presidente executivo da Dorae, comentou, "Estamos muito satisfeitos com nossos progressos em 2018 junto a governos e reguladores para assegurar que os benefícios da automação e da inteligência artificial fossem amplos e profundos. Em termos práticos, isso significa minimizar a "perturbação" em favor de enfatizar a interoperabilidade e uma experiência tranquila para os usuários. Nestas áreas somos, sem dúvida, os líderes e isso é a força impulsionadora da Dorae".

Dorae é a cloud de commodities físicas, fazendo os participantes do mercado e outros grupos de interesse do mercado global saltarem das práticas dos anos 1970 para a tecnologia do futuro.

Aba Schubert, co-fundadora e CEO da Dorae, acrescentou, "A parte difícil de qualquer processo de automação é o último 1%. É como os carros sem condutor. Eles estão 99% prontos, mas ainda não mudaram nossas vidas. Na Dorae, já estamos focados no último 1% com nossos clientes, conquistamos sua confiança com nossa dedicação às soluções utilizáveis. Usar a mais recente tecnologia para criar caminhos práticos para a criação de valor para nossos clientes de commodities, agricultura e setores adjacentes é o que importa para a Dorae".

A Dorae tem escritórios em Palo Alto, Londres, Açores e nas Ilhas Caimão.

Sobre a Aethel Partners:

A Aethel Partners é uma firma multinacional de private equity, gestão de ativos alternativos e serviços financeiros, sediada em Londres. A divisão da Aethel dedicada às empresas habilitadas para capital de risco e inteligência artificial de ponta foi responsável pela missão da Dorae.

Contato:

Aba Schubert

aba@dorae.com

+44-203-709-7794

FONTE Dorae Inc.

