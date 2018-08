Dorae Inc. fecha rodada de aumento de capital

LONDRES, 21 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Dorae Inc. encerrou sua primeira rodada de captações externas de capital, alcançando uma avaliação de US$ 24 milhões em um processo em que a procura superou a demanda.

A Dorae é a principal empresa de tecnologia de contabilidade distribuída para matérias-primas.

Ricardo Santos Silva, cofundador e presidente executivo da Dorae comentou: "Estamos muito impressionados com o foco e o entusiasmo dos investidores nesta rodada, mostrando o apetite que existe por projetos de tecnologia de qualidade com alcance global. O histórico que temos de projetos bem-sucedidos foi importante, assim como nossa profundidade nos setores de commodities e financeiro. O Blockchain está mudando a forma como fazemos negócios da mesma maneira que o e-mail mudou a forma como nos comunicamos."

A Dorae é ativa no mundo todo, atendendo a participantes da cadeia de fornecimento de commodities, desde produtores primários até fabricantes finais. Independente de seus usuários, a Dorae permite conformidade para processadores e consumidores de materiais sensíveis à procedência e permite a automação e a eficiência do capital de giro em todos os produtos.

Aba Schubert, cofundador e CEO da Dorae acrescentou: "Estamos muito animados com este apoio do capital privado. Nosso primeiro lugar no hackathon da Volkswagen, Zalando e Adidas ressaltou nossa posição técnica no espaço da cadeia de suprimentos. E nossos investidores reconhecem o valor comercial na maneira como agimos - resolvendo um problema que existe, em vez de construir uma solução e depois procurar um problema".

A Dorae tem escritórios em Palo Alto, Londres e nas Ilhas Cayman.

FONTE Dorae Inc