Dorf Ketal anuncia aumento nos preços

O portfólio de produtos e a presença global da Dorf Ketal para produção de petróleo, refino, produtos petroquímicos, aditivos para combustíveis, aditivos lubrificantes e catalisadores proporcionam à Dorf Ketal uma perspectiva exclusiva do tamanho e da quantidade de pressão nos preços das matérias primas. Determinamos que as pressões inflacionárias fossem sustentáveis e precisamos aumentar os preços para manter nosso investimento na resolução dos problemas mais difíceis de nossos clientes. O montante do aumento no preço varia conforme unidade de negócios, produto e região.

A Dorf Ketal oferece inovações técnicas, as quais podem proporcionar melhorias no processo para compensar as forças inflacionárias. As tecnologias proprietárias recentemente lançadas incluem: TANSCIENT™, MAXSCAV™, ACtify™, Reactive Adjunct, Activate™ e COMPASS™. Estas tecnologias oferecem a oportunidade de redução dos custos da matéria prima para nossos clientes e aumentam a confiabilidade, a produtividade e a segurança.

"Produtores de petróleo, refinarias e instalações petroquímicas de todo o mundo dependem da Dorf Ketal para resolver seus mais complexos problemas e melhorar a rentabilidade e a confiabilidade de seus processos mais críticos", declarou o Sr. Sudhir Menon, Presidente do Conselho e Diretor Gerente da Dorf Ketal. "As pressões inflacionárias atuais e no futuro aumentam a demanda por inovação e mudança, a liderança da Dorf Ketal no desenvolvimento de propriedade intelectual e tecnologia de aplicação continuará a diferenciar nossa companhia e a adicionar valor para nossos clientes".

Sobre a Dorf Ketal

A Dorf Ketal Chemicals India Private Limited (www.dorfketal.com) é uma empresa privada de especialidades químicas com sede em Bombaim, Índia, e com operações na região Ásia-Pacífico, China, Europa, América do Sul e América do Norte. A Dorf Ketal é a fornecedora de crescimento mais rápido no setor de especialidades químicas, para os mercados de upstream e downstream de petróleo e gás e a líder no mercado de catalisadores organometálicos e reticuladores, servindo uma grande variedade de aplicações e indústrias. O principal foco estratégico da empresa em novos produtos químicos se reflete nas inúmeras patentes e no reconhecimento do setor por sua inovação em resolver os problemas mais difíceis dos nossos clientes.

Contato

James M. Ondyak

Fone +1 713 343-2377

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/340813/dkl_logo_alt_black_solid_std_green_signet_eps_logo.jpg

FONTE Dorf Ketal Chemicals India Private Limited (Dorf Ketal)

SOURCE Dorf Ketal Chemicals India Private Limited (Dorf Ketal)