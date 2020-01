Dorf Ketal Chemicals ganha Prêmio Inovação da Índia de 2019 da Clarivate Analytics

MUMBAI, Índia, 15 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Dorf Ketal Chemicals India Private Limited (Dorf Ketal), líder mundial em especialidades químicas, anunciou hoje que a Clarivate Analytics Plc concedeu o prêmio inovação à Dorf Ketal na categoria corporativa de produtos químicos e energia. O anúncio foi feito como parte da divulgação pela Clarivate Analytics de sua edição de 2019 do Relatório sobre Inovação da Índia. Servindo mais de 40.000 instituições públicas e privadas, a Clarivate Analytics é a líder global no fornecimento de informações e analítica confiáveis para acelerar o ritmo da inovação.

O Prêmio Inovação é baseado em extensa análise do portfólio de patentes de organizações sediadas na Índia. Os critérios de seleção incluem volume geral de publicações de patentes, quantidade de invenções únicas, sucesso de concessão de patentes, extensão da globalização de patentes e as citações recebidas pelas patentes.

O fundador e diretor da Dorf Ketal, Subodh Menon, disse: "Estamos muito orgulhosos por receber esse prêmio. Ele fornece mais provas do sucesso de nosso investimento em inovação e da expertise de nossa equipe, que tornou a Dorf Ketal o que ela é".

O presidente do conselho e diretor administrativo da Dorf Ketal, Sudhir Menon, acrescentou: "Nosso foco centrado no cliente impulsiona a inovação e a comercialização para resolver os problemas mais complexos e prementes de nossos clientes. Novas químicas de processos como MAXSCAV®, TANSCIENT® e ACtify®, bem como as marcas recém-lançadas mph e milEx, estão aumentando o desempenho, a confiabilidade e a lucratividade das operações do setor de petróleo e gás em todo o mundo".

Sobre a Dorf Ketal

A Dorf Ketal Chemicals India Private Limited (www.dorfketal.com) é uma empresa privada de especialidades químicas, sediada em Mumbai, Índia, com operações na Região da Ásia e do Pacífico, China, Europa, América do Sul e América do Norte. A Dorf Ketal é a fornecedora de mais rápido crescimento do setor de especialidades químicas formuladas para os mercados de petróleo e gás de upstream e downstream e líder de mercado em catalisadores organometálicos e reticuladores, servindo uma ampla variedade de aplicações e indústrias. O foco estratégico básico da empresa em novos produtos químicos se reflete em inúmeras patentes e reconhecimento do setor por sua inovação na resolução dos problemas mais prementes de seus clientes.

