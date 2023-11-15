Doğrulanmış USD Vakfı, Şeffaf Bir Şekilde Tokenize Edilmiş ABD Hazinelerine Sabitlenmiş Devrim Niteliğinde Bir Stablecoin olan USDV'yi Piyasaya Sürüyor

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Verified USD Foundation

15 Nov, 2023, 07:01 ET

Foundation, katkıda bulunanlardan oluşan kapsayıcı bir topluluğu teşvik etmek için adil bir ekosistem geliştirme modeline öncülük edecek

Sektörün köklü oyuncuları Bitget, Curve, Matrixport ve Stargate, USDV'nin lansmana katkıda bulunan 23 katılımcısı arasında yer alıyor

GEORGE TOWN, Cayman Adaları, 15 Kasım 2023 /PRNewswire/ -- Verified USD Foundation, zincir içi şeffaflık ve tokenize ABD Treasury Bills (T-bills) sepetinden oluşan rakipsiz şeffaflık ve istikrarla tam olarak desteklenen topluluk odaklı bir stablecoin olan Doğrulanmış USD'nin (USDV) lansmanını duyurdu. ERC-20 standardıyla uyumlu yerel bir çok zincirli stabilcoin olan her USDV, 1 ABD dolarına eşdeğer değere sabitlenmiştir.

USDV'nin tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarından (RWA) oluşan temel rezervi, eski stablecoin'lere karşı ilgi çekici bir alternatiftir. USDV, temel zincir içi T faturalarından elde edilen istikrarlı bir değerin yanı sıra, rezerv kanıtı yoluyla gerçek zamanlı doğrulama sunarak stablecoin çıkaran kuruluş, doğrulanmış madenciler ve sahipleri arasındaki bilgi boşluğunu kapatıyor.

Doğrulanmış USD Vakfı, stabilcoin kullanım durumları ve benimsenmesi için kritik öneme sahip katkıda bulunanlar topluluğu arasında adil değer paylaşımını mümkün kılan, sürdürülebilir ve ilerici bir stabilcoin ekosistemini teşvik etmeye adanmış, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu, öncelikle LayerZero tarafından geliştirilen ve doğrulanmış madenciler arasında ödüllerin adil ve şeffaf dağıtımını sağlayan yeni bir değer bağlılığı algoritması olan ColorTrace aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Doğrulanmış USD Vakfı Başkanı Matthew Commons, "USDV, stablecoin teknolojisinde önemli bir evrimi temsil ediyor." dedi.  "Stablecoin'ler arasında benzersiz olan USDV, stablecoin kullanım senaryoları yaratanların stablecoin değer yaratmanın ayrılmaz bir parçası olabildiği işbirliğine dayalı bir topluluk yaklaşımını mümkün kılıyor. Foundation, benzersiz şeffaflık ve istikrarla desteklenen, gerçek dünya etkisine sahip yeni kullanım senaryolarının kilidini açmak için katkıda bulunanlarla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyor."

Doğrulanmış USD Vakfı, zincir içi varlıkların şeffaflığı ile desteklenen
Matrixport'un Kısa Vadeli Hazine Bonosu Tokenını (STBT) ilk temel rezerv varlığı olarak seçti. Tüm USDV işlemleri zincir üzerinde takip edilebilir ve Etherscan 'de incelenebilir. Açık kaynaklı akıllı sözleşmeleri OtterSec, Zellic.io ve Paladin gibi üçüncü tarafların sıkı güvenlik denetimlerinden geçmiştir.

Matrixport CEO'su John Ge şunları söyledi: "Gerçek dünya varlıklarını zincir halinde getirmek dijital varlıklar sektörü için önemli bir tema olacak ve tokenize edilmiş hazine teklifimizin Doğrulanmış USD Vakfı tarafından açılış rezerv varlığı olarak seçilmesinden heyecan duyuyoruz. Markalı RWA platformumuz Matrixdock kapsamında, kurumsal müşterilerimizin beklediği kesin güvenilirlik ve güvenlik standartlarını karşılamak için STBT'in şeffaflığını ve yanıt verebilirliğini sürekli olarak geliştirmek için hiçbir çabadan kaçınmadık."

Bir ERC-1400 standart tokeni olan 1 STBT, 1 USD net varlık değerine (NAV) sabitlenmiş olup, vadesi 6 ay içinde olan 'risksiz' kısa vadeli hazine bonosu ve hazine bonosu ile güvence altına alınan ters repo anlaşmaları (Repo) ile desteklenmektedir. Akredite yatırımcılar için tasarlanan STBT, USDV topluluğuna zincir üstü Rezerv Kanıtı aracılığıyla gerçek zamanlı doğrulama olanağı sağlıyor. Şubat 2023'te piyasaya sürülen STBT, Ethereum zincirinde önde gelen tokenize edilmiş bir hazine bonosudur.

Adil Dağıtılmış Ödül Sisteminin Temeli ColorTrace
USDV, LayerZero Labs tarafından icat edilen yeni bir değer ilişkilendirme algoritması olan ColorTrace tarafından desteklenmektedir ve topluluk katılımcılarının stabilcoin ekosistemine katkılarından dolayı şeffaf ve adil bir şekilde ödül almalarına olanak tanır. Bu ödül dağıtım sistemi, doğrulanmış madencilerin dolaşımdaki tokenlerini işaretlemelerine ve zincir içi rezervlerden elde edilen ödüllere itirazsız olarak şeffaf bir şekilde erişmelerine olanak tanır.

LayerZero'nun CTO'su ve Kurucu Ortağı Ryan Zarick, "ColorTrace algoritması, takas edilebilir tokenlar için ilişkilendirme zorluğunu çözüyor" dedi. "ColorTrace algoritmasının stabilcoinler gibi mevcut RWA-backed varlıklara uygulanması heyecan vericidir ve ekosistemin başarısına katkıda bulunan tüm taraflar arasında daha adil ve eşitlikçi bir dağıtım yaratma potansiyeline sahiptir."

USDV, birden fazla blok zinciri ağında sorunsuz kullanım için tasarlanmış yaygın olarak benimsenmiş bir standart olan LayerZero's Omnichain Fungible Tokens (OFT) Standard ile de entegre edilmiştir. Stablecoin başlangıçta Ethereum, BNB Smartchain, Avalanche, Arbitrum ve Optimism blok zincirlerinde başlayacak ve LayerZero (şu anda 40+) tarafından desteklenen tüm zincirler arasında birlikte çalışabilme teknolojik kapasitesine sahip olacaktır.

Topluluk Odaklı Ekosistem
23 sektör lideri CeFi, DeFi ve GameFi katılımcıları, abracadabra.money, Animoca Brands BasedApp, BIT Exchange, Bitget Exchange, Cactus Cutody, Coin98 Finance, Curve Finance, Beam by Eco, Frax Finance, LayerZero Matrixport, Maverick Protocol, Reunit Wallet, Stargate Finance, Stargate Finance, SushiSwap, Term Finance, Trader Joe, Velodrome Finance, Wintermute, Wombat Exchange, WOO Network ve zk.Link dahil olmak üzere, lansmanda USDV'yi destekliyorlar.

Bitget Genel Müdürü Gracy Chen şunları söyledi: "USDV projesinin borsamızda listelendiğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık, çeşitli ve canlı bir finansal ekosistemi teşvik ederek sektördeki çeşitli potansiyel projeleri destekleme konusundaki devam eden kararlılığımızla uyumludur. USDV projesi tarafından kullanılan yenilikçi yaklaşımlar, sürekli olarak ilişki kurmaya çalıştığımız ileri görüşlü girişimlerin göstergesidir. Bu işbirliği sayesinde, daha kapsayıcı ve dinamik bir dijital varlık ortamına doğru bir adım daha atıyoruz."

Curve Finance'ın kurucusu Michael Egorov şunları söyledi: Having founded Curve Finance USDV'nin teşvik tasarımının nasıl işlediğini görmek beni heyecanlandırıyor. Paraya çevrilebilir stablecoin çeşitliliği, DeFi'nin istikrarı için kritik önem taşıyor ve bu kadar güvenilir yeni bir teklif görmek etkileyici. USDV'in şeffaflığı oldukça benzersizdir ve omnichain standardı aracılığıyla zincir arası etkinleştirme, saklama varlıkları için mükemmeldir. DeFi dünyasına girerken USDV'ye sıcak bir karşılama sunmak istiyorum.

Stargate Foundation Vakıf Lideri Angus Buttar şunları söyledi," USDV yerel bir omnichain tokeni olarak piyasaya sürülmesiyle Stargate, kullanıcıların ihtiyaç duydukları her yere erişmelerini sağlamak için iyi bir konumdadır. USDV'nin DeFi genelinde kullanıcılara ve protokollere sağladığı fırsatları görmekten de heyecan duyuyoruz."

Doğrulanmış USD Foundation, USDV'ye katkıda bulunanlardan oluşan açılış topluluğunun desteğiyle, gelecekte daha fazla zincire erişilebilirlik ve farklı blockchain ekosistemlerindeki birden fazla platformda kullanımın artırılması da dahil olmak üzere ekosistem ortaklıklarını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Doğrulanmış USD Vakfı hakkında 
Doğrulanmış USD Vakfı (" Foundation"), USDV ekosisteminin geliştirilmesini ve benimsenmesini desteklemeye kendini adamıştır. Birincil görevi, yönetim gözetimini, stratejik vizyon oluşturmayı ve USDV'nin faydasını ve benimsenmesini geliştirmek için topluluğa katkıda bulunanların katılımını kolaylaştırmaktır.

Web3 ekosistemi içinde kesintisiz, adil ve şeffaf zincir içi ve zincir dışı işlemleri kolaylaştırma misyonuyla, Vakıf, katılımcıları arasında eşit değer tahsis eden sinerjik bir ekosistemi teşvik etmeyi taahhüt eder. Bu yaklaşım yalnızca işbirliğine dayalı ortaklıkları beslemekle kalmıyor, aynı zamanda ağın uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve büyümesini de destekliyor. Yetim Özel Amaçlı Araç (SPV) yapısı altında faaliyet gösteren Vakıf, en yüksek şeffaflık ve güvene dayalı görev standardını desteklemektedir. Temel görevi USDV sahiplerinin çıkarlarına hizmet etmek olmak üzere, tüm rezerv varlıklarının ipoteksiz yasal mülkiyetini elinde tutar.

Daha fazla bilgi için usdv.money adresini ziyaret edin.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2276176/Verified_USD_Foundation_Logo.jpg

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