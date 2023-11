Verified USD Foundation lança USDV - uma revolucionária moeda estável indexada de modo transparente a títulos tokenizados do Tesouro dos EUA

A Fundação irá defender um modelo equitativo de desenvolvimento de ecossistemas para promover uma comunidade inclusiva de colaboradores

Participantes estabelecidos do setor, Bitget, Curve, Matrixport e Stargate, estão entre os 23 colaboradores inaugurais da USDV no lançamento

GEORGE TOWN, Ilhas Cayman, 16 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Verified USD Foundation anunciou o lançamento da Verified USD (USDV), uma moeda estável destinada à comunidade totalmente respaldada pela incomparável transparência e estabilidade on-chain de uma cesta de títulos tokenizados do Tesouro dos EUA (T-bills). Uma moeda estável omnichain nativa compatível com o padrão ERC-20, cada USDV está indexada ao valor equivalente a 1 USD.

A reserva subjacente de ativos tokenizados do mundo real (RWA) da USDV é uma alternativa atraente às moedas estáveis legadas. Além de um valor estável derivado de títulos do Tesouro subjacentes on-chain, a USDV oferece verificação em tempo real através de prova de reserva, ao preencher a lacuna de informações entre o emissor da moeda estável, os mineiros verificados e os detentores.

A Verified USD Foundation é uma organização sem fins lucrativos dedicada a fomentar um ecossistema de moedas estáveis sustentável e progressivo, que permite o compartilhamento equitativo de valor entre a comunidade de colaboradores, que são cruciais para casos de uso e adoção de moedas estáveis. Isto é obtido sobretudo mediante o ColorTrace, um novo algoritmo de atribuição de valor desenvolvido pela LayerZero, o qual garante a distribuição justa e transparente de recompensas entre mineiros verificados sem disputas.

"A USDV representa uma grande evolução na tecnologia de moedas estáveis", comentou Matthew Commons, Presidente da Verified USD Foundation. "Única entre as moedas estáveis, a USDV permite uma abordagem comunitária de cooperação, onde aqueles que criam casos de uso de moedas estáveis podem ser parte integrante em agregar valor às moedas estáveis. A Fundação está empolgada em trabalhar com colaboradores para liberar novos casos de uso com impacto no mundo real, respaldados por transparência e estabilidade incomparáveis."

Impulsionada pela transparência de ativos on-chain

A Verified USD Foundation escolheu o Token de Títulos do Tesouro a Curto Prazo (STBT) da Matrixport como seu ativo de reserva subjacente inicial. Todas as transações de USDV podem ser rastreadas on-chain e disponíveis para revisão em Etherscan. Seus contratos inteligentes de código aberto foram submetidos a rigorosas auditorias de segurança por terceiros, como OtterSec, Zellic.io e Paladin.

John Ge, Diretor Executivo da Matrixport disse: "Trazer ativos do mundo real on-chain será um tema importante ao setor de ativos digitais e estamos animados que nossa oferta tokenizada do Tesouro tenha sido selecionada como o ativo de reserva inaugural pela Verified USD Foundation. Sob a Matrixdock, nossa plataforma RWA de marca, não poupamos esforços para melhorar continuamente a transparência e a capacidade de resposta do STBT para satisfazer os padrões exatos de confiabilidade e segurança esperados por nossos clientes institucionais."

Um token padrão ERC-1400, 1 STBT está indexado a 1 USD do valor patrimonial líquido (NAV), totalmente respaldado por títulos do Tesouro a curto prazo 'sem risco' com vencimento em 6 meses e contratos de recompra reversa (Repo) garantidos por títulos do Tesouro. Concebido para investidores credenciados, o STBT capacita a comunidade USDV com verificação em tempo real através de prova de reservas on-chain. Lançado em fevereiro de 2023, o STBT é um título do Tesouro tokenizado líder na cadeia Ethereum.

ColorTrace, a base para um Sistema Justo de Recompensas Distribuídas USDV é desenvolvida pelo ColorTrace, um novo algoritmo de atribuição de valor inventado pelo LayerZero Labs, permitindo que os participantes da comunidade recebam recompensas de modo transparente e equitativo por suas contribuições ao ecossistema de moedas estáveis. Este sistema de distribuição de recompensas permite que mineiros verificados marquem seus tokens em circulação e acessem de modo transparente recompensas derivadas de reservas on-chain, sem disputa.

"O algoritmo ColorTrace soluciona o desafio de atribuição de tokens fungíveis", declarou Ryan Zarick, Diretor de Tecnologia e Co-Fundador do LayerZero. "As aplicações do algoritmo ColorTrace aos ativos existentes respaldados por RWA, como moedas estáveis, são animadoras e têm o potencial de criar uma distribuição mais justa e equitativa entre todos os colaboradores para o êxito de um ecossistema."

A USDV também está integrada ao padrão Omnichain Fungible Tokens (OFT) do LayerZero, um padrão amplamente adotado concebido para operação perfeita em múltiplas redes de blockchain. A moeda estável será lançada inicialmente nas blockchains Ethereum, BNB Smartchain, Avalanche, Arbitrum e Optimism, com capacidade tecnológica para interoperar em todas as cadeias suportadas pelo LayerZero (atualmente mais de 40).

Colaboradores líderes do setor do Ecosystem 23 orientados pela comunidade, CeFi, DeFi e GameFi, estão apoiando a USDV no lançamento, incluindo abracadabra.money, Animoca Brands, BasedApp, BIT Exchange, Bitget Exchange, Cactus Custody, Coin98 Finance, Curve Finance, Beam by Eco, Frax Finance, LayerZero, Matrixport, Maverick Protocol, Reunit Wallet, Stargate Finance, SushiSwap, Term Finance, Trader Joe, Velodrome Finance, Wintermute, Wombat Exchange, WOO Network e zk.Link.

Gracy Chen, Diretora Geral da Bitget disse: "Estamos empolgados em anunciar a cotação do projeto USDV em nossa bolsa. Esta parceria está alinhada a nosso compromisso contínuo de dar suporte a vários projetos potenciais no setor, ao fomentar um ecossistema financeiro diversificado e vibrante. As abordagens inovadoras empregadas pelo projeto USDV são indicativas dos empreendimentos com visão de futuro, aos quais buscamos continuamente nos associar. Por meio desta cooperação, estamos dando mais um passo rumo a um panorama de ativos digitais mais inclusivo e dinâmico."

Michael Egorov, Fundador da Curve Finance disse: Tendo fundado a Curve Finance, estou empolgado para ver como funciona o design de incentivos da USDV. Uma diversidade de moedas estáveis resgatáveis é crucial à estabilidade do DeFi e ver uma nova oferta tão confiável é impressionante. A transparência da USDV é totalmente única e a habilitação entre cadeias através do padrão omnichain é perfeita para ativos de custódia. Quero dar umas calorosas boas-vindas à USDV à medida que entra no mundo do DeFi.

Angus Buttar, Líder de Fundação na Stargate Foundation disse: "Com o lançamento da USDV como um token omnichain nativo, a Stargate está bem posicionada para ajudar a garantir que os usuários possam acessá-la onde quer que precisem. Também estamos entusiasmados em ver as oportunidades que a USDV oferece aos usuários e protocolos em DeFi."

Com o respaldo da comunidade inaugural de colaboradores de USDV, a Verified USD Foundation visa expandir ainda mais as parcerias de ecossistemas no futuro, incluindo a acessibilidade a mais cadeias e aprimorando o uso em múltiplas plataformas através de diferentes ecossistemas de blockchain.

Sobre a Verified USD Foundation A Verified USD Foundation ("a Fundação") está dedicada a apoiar o desenvolvimento e a adoção do ecossistema USDV. Seu mandato principal inclui a supervisão da governança, a visão estratégica e facilitar a integração de colaboradores da comunidade para avançar no uso e na adoção da USDV.

Com sua missão de facilitar transações on-chain e off-chain contínuas, equitativas e transparentes dentro do ecossistema Web3, a Fundação está comprometida em promover um ecossistema sinérgico que agregue valor de modo equitativo entre seus colaboradores. Esta abordagem não apenas nutre parcerias de cooperação, mas também impulsiona a sustentabilidade e o crescimento da rede a longo prazo. Ao operar sob uma estrutura órfã de veículo para finalidades especiais (SPV), a Fundação mantém o mais alto padrão de transparência e dever fiduciário. Ela mantém a propriedade legal sem ônus de todos os ativos de reserva, sendo seu dever fundamental servir aos interesses dos detentores de USDV.

