Dos íconos canadienses suman fuerzas: Canopy Growth y Drake lanzan una nueva compañía dedicada al bienestar mediante el uso del cannabis

TORONTO y LOS ÁNGELES, 7 de noviembre de 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Compañía") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) y Aubrey Drake Graham ("Drake") se complacen en anunciar la firma de convenios para el lanzamiento de More Life Growth CompanyTM, una productora con plena licencia para el cultivo del cannabis en Toronto, ciudad natal de Drake en Canadá.

"Cuando empezamos a negociar con Drake nos sentimos sumamente inspirados por su visión de llevar los mejores productos del cannabis al mundo, una visión que compartimos", dijo Mark Zekulin, director general de Canopy Growth Corporation. "La perspectiva de Drake como líder cultural y empresario, aunada a la envergadura del conocimiento del cannabis que posee Canopy Growth, hará que nuestra nueva compañía lleve una experiencia sinigual del cannabis a los mercados internacionales".

La ecléctica trayectoria de Drake incluye su experiencia en una amplia gama de sectores como la música, la televisión, el cine, la moda, los deportes, la creación de marcas, el comisariado de contenidos y de estrategias para redes sociales y medios digitales. Tras haber lanzado numerosas marcas de éxito en los últimos diez años, Drake goza de una posición única para aportar su innovadora mirada a la industria del consumo recreativo del cannabis.

"La oportunidad de asociarme con una empresa de clase mundial como Canopy Growth a escala internacional es sumamente atractiva", comentó Drake, fundador de More Life Growth Company. "La idea de poder desarrollar algo especial en un sector en pleno crecimiento es muy motivante. Que se traduzca en más vida y más bendiciones".

Orgullosamente radicada en Toronto, ciudad natal de Drake, el eje de More LifeTM es el bienestar, el descubrimiento y el crecimiento personal en general, con la esperanza de facilitar la vinculación y el intercambio de experiencia en todo el planeta.

"En resumen, no podríamos estar más entusiasmados de asociarnos con Drake para inyectar su visión con More Life Growth Company a los mercados internacionales del cannabis", concluyó el Sr. Zekulin. "Prevemos una relación de trabajo que será duradera, exitosa y de beneficio mutuo".

En las próximas semanas, tanto la Compañía como Drake compartirán más detalles sobre el equipo y la visión de More LifeTM.

Detalles de la transacción

En relación con el lanzamiento de la marca More Life, una subsidiaria previamente en propiedad total de Canopy Growth ("More Life Growth Company") ha emitido acciones a ciertas entidades bajo control de Drake ("Drake"). Tras la emisión de las acciones, Drake es usufructuario de 60% de More Life Growth Company, mientras que Canopy Growth retiene el 40% restante.

More Life Growth Company es el usufructuario de una entidad con licencia otorgada por Health Canada con fines de cultivo, procesamiento y venta de cannabis en su planta de Scarborough, Ontario ("More Life Facility"). Canopy Growth seguirá a cargo de todas las operaciones diarias y el mantenimiento de More Life Facility, y retendrá todos los derechos de distribución del producto cultivado en More Life Facility.

En consideración de la emisión de acciones de More Life Growth Company, Drake ha otorgado a More Life Growth Company el derecho de explotación exclusiva de cierta propiedad intelectual y ciertas marcas asociadas al crecimiento, la elaboración, la producción, el marketing y la venta del cannabis y los productos, accesorios, mercancía promocional y parafernalia relacionada con el cannabis en Canadá y el resto del mundo. La preservación de los derechos fuera de Canadá después de 18 meses depende de la satisfacción de una serie de criterios de rendimiento por parte de More Life Growth Company. More Life Growth Company has sublicenciado tales derechos, en Canadá, a Canopy Growth a cambio de que la Compañía realice los pagos por la venta de productos More LifeTM, otorgando a Canopy Growth los derechos exclusivos de la distribución de los productos More LifeTM en Canadá. Además, Canopy Growth tiene la opción de ampliar los términos y las condiciones de la sublicencia a todas las jurisdicciones internacionales.

Canopy Growth y Drake han firmado un convenio de accionistas, diversos convenios de derechos de inversionistas y otros convenios complementarios a fin de regular las operaciones de More Life Growth Company. Además de lo estipulado en dichos documentos, Canopy Growth tiene derecho de nominar dos personas a la dirección de la junta de More Life Growth Company y el derecho preferente de preservar su participación accionaria en More Life Growth Company.

Asesores

La asesoría jurídica brindada a Canopy Growth estuvo a cargo de Cassels Brock & Blackwell LLP y Reed Smith LLP fue el asesor jurídico de Drake en relación con esta transacción.

Brindemos por el crecimiento que nos espera (con More Life Growth).

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una compañía diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos para cannabis con liderazgo mundial que ofrece marcas selectas y variedades curadas de cannabis deshidratada, en aceites y cápsulas de Softgel, así como dispositivos médicos a través de su subsidiaria, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta su ejecución en el mercado, el motor de Canopy Growth es la pasión por el liderazgo y el compromiso de construir una compañía de clase mundial en el sector del cannabis con cada producto, cada planta y cada país. Canopy Growth tiene operaciones en más de una docena de países en los cinco continentes.

Su división médica, Spectrum Therapeutics se dedica orgullosamente a capacitar a profesionales de la salud, llevar a cabo sólidas investigaciones clínicas y profundizar el conocimiento del cannabis en la opinión pública, y ha destinado millones de dólares a revolucionarias investigaciones e iniciativas de PI que son comercializables. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de amplio espectro con su clasificación por colores denominada sistema Spectrum, además del Dronabinol de un solo cannabinoide con la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth administra tiendas minoristas en Canadá con sus premiados sellos Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis que goza de reconocimiento internacional y ha cultivado un nutrido grupo de leales seguidores al enfocarse en productos de calidad y el fomento de relaciones serias con sus clientes.

Desde el histórico inicio de nuestra cotización en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Nueva York hasta nuestra constante expansión internacional, el orgullo de mejorar el valor que representamos para nuestros accionistas a través del liderazgo está en la médula de todo lo que sucede en Canopy Growth. Canopy Growth ha forjado alianzas con nombres líderes del sector, como los íconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y Constellation Brands, líder del sector de las bebidas alcohólicas y empresa que figura en Fortune 500, por citar algunos ejemplos. Canopy Growth opera once plantas productoras bajo licencia con una capacidad productiva que supera los 976.000 metros cuadrados, incluidos más de 93.000 metros cuadrados de espacio productivo con certificación GMP. Si desea más información, consulte www.canopygrowth.com

Aviso sobre declaraciones prospectivas

Este boletín de prensa contiene "declaraciones prospectivas" según el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, así como "información prospectiva" de acuerdo con la legislación bursátil vigente en Canadá. A menudo, aunque no siempre, la información y las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras o expresiones como "planea", "espera" o "no espera", "se prevé", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", "considera", o variaciones de dichas expresiones y palabras, o bien cuando se afirma que determinadas acciones, eventos o resultados "pueden", "pudieran", "podrían" o "podrán" tener lugar o alcanzarse. La información o las declaraciones prospectivas entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Canopy Growth o sus subsidiarias sean sustancialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en la información o las declaraciones prospectivas incluidas en este boletín de prensa. Ejemplos de tales afirmaciones incluyen, entre otras, declaraciones sobre la capacidad de la Compañía y de More Life Growth Company de llevar los productos del cannabis a los mercados internacionales; y los productos que More Life Growth Company ofrecerá en el mercado del uso adulto en Canadá. Los riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con la información prospectiva podrían hacer que los eventos, los resultados, el rendimiento, las previsiones y las oportunidades reales difirieran sustancialmente de lo expresado o implícito en dicha información prospectiva, incluida la capacidad de la Compañía de llevar los productos del cannabis a los mercados internacionales; la oportunidad y disponibilidad de los productos de la Compañía en el mercado del uso adulto en Canadá; la oportunidad y culminación de una transacción para salir a bolsa por parte de More Life Growth Company; los riesgos relacionados con la producción, el procesamiento y la venta del cannabis, así como aquellos incluidos en el formulario de información anual de la Compañía fechado el 25 de junio de 2019 y presentado ante las entidades reguladoras de valores de Canadá, disponible en el perfil de emisor de la Compañía en SEDAR: www.sedar.com. Aunque la Compañía considera que las suposiciones y los factores que se han tenido en cuenta al preparar la información y las declaraciones prospectivas de este boletín de prensa son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en la información ni puede garantizarse que tales eventos se producirán en los plazos expuestos o que siquiera llegarán a producirse. La información y las declaraciones prospectivas incluidas en este boletín de prensa se realizan en la fecha en él estipulada y la Compañía no asume la obligación de actualizarlas públicamente de forma que reflejen nueva información, eventos sucesivos o de otro tipo, a menos que así lo estipule la ley bursátil vigente.

