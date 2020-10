Dos primeras posiciones en la parrilla de salida para Acura en Road Atlanta

Esta primera posición es la segunda de la temporada para Cameron, y la cuarta consecutiva del campeonato WeatherTech SportsCar para el equipo Acura Penske esta temporada, una sucesión de éxitos que comenzó en Road America en agosto.

Taylor logró la primera fila para Acura en el auto que compartirá con Helio Castroneves y Alexander Rossi mañana, mientras que los copilotos de Cameron en Road Atlanta serán Juan Pablo Montoya y Simon Pagenaud, para el equipo Acura Penske que mañana buscará su cuarta victoria consecutiva.

Acura NSX GT3 de Meyer Shank Racing

Shinya Michimi, tercer piloto de la escudería Meyer Shank Racing en las rondas de larga distancia del Campeonato WeatherTech SportsCar, consiguió la primera posición por primera vez en su carrera en el Acura N.º 86 que comparte con los pilotos de temporada completa Mario Farnbacher y Matt McMurry. Michimi luchó por lograr la vuelta más rápida durante los 15 minutos de clasificación, y finalmente superó al Ferrari 488 GT3 de Jeff Westphal por 17 centésimas de segundo para hacerse con la primera posición en la clase GTD.

En el Heinricher Racing N.º 57, en conjunto con MSR Acura, Misha Goikberg se clasificó sexto con el NSX GT3 Evo que comparte con su compañero de temporada completa Alvaro Parente y el piloto de carreras de resistencia Trent Hindman.

Dónde se puede ver

La cobertura de televisión en vivo desde el Michelin Raceway Road Atlanta comienza a las 12:30 p. m. del sábado 17 de octubre, durante seis horas en NBC Sports Network. La cobertura se retomará en NBCSN a partir de las 9:30 p. m. (hora del este) hasta la finalización. La cobertura en vivo de la carrera de bandera a bandera también estará disponible en la aplicación NBC Sports y NBCSN Gold con autenticación NBCSN Trackpass.

Cita

Dane Cameron (ARX-05 N.º 6 del equipo Acura Penske), quien obtuvo la clasificación para la primera posición en la parrilla de salida con un nuevo récord de vuelta, la segunda primera posición de Cameron en esta temporada y la 14.o en su carrera en IMSA, y la cuarta primera posición consecutiva en 2020 para el equipo Acura Penske: "Cuando estuvimos aquí en septiembre [para la carrera de seis horas], pensé que habíamos fallado un poco con la configuración [de clasificación], así que hicimos algunos cambios para que el coche estuviera un poco más al límite. Asumí muchos riesgos en esa vuelta [de clasificación en la primera posición de la parrilla de salida], así que estamos muy, muy contentos con el resultado".

Shinya Michimi (Acura NSX GT3 Evo N.º 86 de Meyer Shank Racing), quien obtuvo la clasificación para la primera posición en la parrilla de salida, la primera posición por primera vez para IMSA y por 12.a vez para Meyer Shank Racing, e hizo nuevo récord de vuelta en la clase GTD para el Michelin Raceway Road Atlanta: "No he tenido muchas largadas en IMSA, pero he estado con el equipo adecuado este año: Meyer Shank Racing hizo un trabajo increíble para darme un auto rápido hoy. Nuestro Acura NSX GT3 ha sido increíble, y todos en HPD han sido increíbles. Se siente genial conseguir la primera posición en la parrilla de salida y estamos dando continuidad a nuestro éxito a partir de la victoria del mes pasado aquí. Pero hoy fue solo el 5 % del trabajo, mañana tendremos 10 largas horas. Definitivamente lo daremos todo para conseguir el triunfo".

FUENTE Acura Motorsports

