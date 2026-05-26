DOSIsoft crée DOSIsoft Theranostics, une entité dédiée à l'accélération de l'innovation logicielle en médecine nucléaire personnalisée et en théranostique

PARIS, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- En amont du SNMMI 2026, DOSIsoft, fournisseur leader en logiciels de dosimétrie pour la radiothérapie et la médecine nucléaire, annonce aujourd'hui le lancement de DOSIsoft Theranostics, une entité dédiée au développement des solutions logicielles théranostiques en vue de sa large adoption en routine clinique.

Positionné comme un acteur indépendant entièrement dédié à la théranostique, DOSIsoft Theranostics aura pour objectif de collaborer avec l'ensemble de l'écosystème clinique et industriel en tant que partenaire logiciel neutre et de confiance. Cette nouvelle structure bénéficie d'une autonomie stratégique lui permettant de poursuivre et d'accélérer ses initiatives en matière d'innovation, de partenariats et d'investissements à long terme.

En associant des diagnostics à des thérapies ciblées, la théranostique ouvre la voie à une médecine hautement personnalisée et entre aujourd'hui dans une nouvelle phase d'expansion clinique et industrielle. S'appuyant sur plus de deux décennies d'expertise de DOSIsoft, DOSIsoft Theranostics vise à accélérer l'innovation et le développement de solutions logicielles dédiées aux thérapies radiopharmaceutiques, tout en accompagnant l'évolution du marché de la médecine nucléaire : imageries quantitatives, des workflows pilotés par l'IA et des traitements plus personnalisés.

Pour répondre aux exigences de la pratique clinique quotidienne, la création de DOSIsoft Theranostics s'inscrit dans un contexte où l'individualisation du suivi thérapeutique des patients recouvre de multiples modalités d'imagerie, différents services hospitaliers, plusieurs cycles de traitement successifs et des approches thérapeutiques combinées. Ses outils logiciels à la pointe de la technologie et son expertise scientifique contribueront également à faire avancer la recherche et l'innovation clinique.

Au cœur de DOSIsoft Theranostics se trouve PLANET®, produit phare de DOSIsoft dans le domaine de la théranostique. Issue de l'expertise historique de l'entreprise en planification du traitement en radiothérapie externe, PLANET® a évolué vers une plateforme complète, ouverte et multi-radionucléides. Elle intègre des fonctionnalités avancées de dosimétrie personnalisée à l'échelle du voxel et d'interopérabilité multimodale (DICOM). Disposant de l'approbation 510(k) de la FDA et du marquage CE (MDR), PLANET® est déployé dans de nombreux hôpitaux et centres universitaires à travers le monde. Son architecture indépendante des fournisseurs d'équipements offre aux cliniciens une grande flexibilité dans la gestion des multi-workflows et des stratégies thérapeutiques.

« La création d'une entité dédiée à la théranostique reflète l'engagement à long terme de DOSIsoft dans ce domaine en pleine expansion. Cela confère à DOSIsoft Theranostics la focalisation stratégique et l'agilité nécessaires pour accélérer l'innovation, développer de nouveaux partenariats et favoriser l'adoption des applications théranostiques dans le monde entier », déclare Marc Uszynski, CEO de DOSIsoft.

DOSIsoft Theranostics sera présent au SNMMI 2026 (stand 1358).

À propos de DOSIsoft

Fondée en 2002, DOSIsoft est un acteur de référence dans le domaine des logiciels de dosimétrie pour la radiothérapie, l'oncologie et la médecine nucléaire, avec pour mission d'améliorer la qualité des traitements du cancer et la sécurité des patients. Avec plus de 1 000 installations dans plus de 800 centres hospitaliers répartis dans 80 pays, DOSIsoft offre des solutions de pointe pour l'assurance qualité spécifique au patient en radiothérapie, la théranostique et la dosimétrie personnalisée. Issue des instituts Gustave Roussy et Institut Curie, DOSIsoft poursuit son innovation et son développement en étroite collaboration avec des centres de lutte contre le cancer à travers le monde.

Elle est également partenaire contributeur du projet européen Thera4Care (Theranostics Ecosystem for Personalized Care).

CONTACT : [email protected]

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