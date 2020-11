Double victoire pour la suite Objectway WealthTech aux XCelent Awards 2020

En avance sur la concurrence pour l'étendue des fonctionnalités et la clientèle

MILAN et LONDRES, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Objectway, un leader dans le domaine des logiciels de gestion de patrimoine et d'actifs numériques, a remporté le prix XCelent pour l'étendue de ses fonctionnalités et pour sa clientèle dans le rapport d'octobre 2020 de Celent, Front-to-Middle Office Platforms:EMEA Wealth Management Edition : XCelent Awards 2020 : Propulsé par VendorMatch. Ce rapport a examiné les principaux fournisseurs de plates-formes de front-to-middle office dans la zone EMEA, offrant une solution qui produit une expérience client exclusive. Celent a pris en compte des facteurs de différenciation importants, tels que la fourniture de recommandations et d'informations exploitables, une collaboration transparente entre le conseiller et le client, et une fonctionnalité de personnalisation de masse.

Selon la célèbre société de recherche et de conseil, les modules « Advisor & Investor Portal and Mobile Apps » (Portail conseiller et investisseur et applications mobiles) et « Client Lifecycle Management & Onboarding » (Gestion et intégration du cycle de vie des clients) d'Objectway sont riches en fonctionnalités qui, en fin de compte, augmentent l'interaction conseiller-client, le reporting automatisé détaillé, l'efficacité des conseillers et les KPI complets. La gestion de portefeuille et le conseil ont été et continuent d'être le point de mire de la solution. »

Celent a également noté le module Optimiser, « un nouvel ajout à la solution globale qui permet aux gestionnaires de patrimoine de réaliser une personnalisation de masse auprès d'un large public d'investisseurs tout en visant simultanément à augmenter leur rendement sur les marges. La composante d'intelligence augmentée et l'extensibilité globale de la solution Optimiser est un point distinctif. »

« Nous sommes très fiers de cette double reconnaissance de Celent », commente Luigi Marciano, PDG et fondateur du groupe Objectway. « L'évaluation exceptionnelle du souffle de fonctionnalité de notre suite WealthTech Suite se reflète dans la reconnaissance de notre clientèle. Nos clients ont évalué Objectway favorablement, en appréciant particulièrement notre expérience et notre soutien, l'évolution stable du produit, ainsi que la facilité d'utilisation, l'intégration harmonieuse, l'exhaustivité et la flexibilité de la solution. Cela témoigne de la mise en œuvre réussie de nos solutions chez nos clients. »

Ashley Longabaugh, analyste senior en gestion de patrimoine chez Celent et auteur du rapport, salue l'exhaustivité et la robustesse de la solution, et déclare que la suite Objectway WealthTech est un véritable conseiller-client.

Source : Rapport Celent : Front-to-Middle Office Platforms:EMEA Wealth Management Edition : XCelent Awards 2020 : Propulsé par VendorMatch

SOURCE Objectway SPA