Douze animaux porte-bonheur font leurs débuts à Changsha IFS : Première exposition d'une artiste française en Chine centrale

Inspirés par le printemps propice, Changsha IFS et Agathe Singer mélangent ingénieusement la réalité et la fantaisie en utilisant des couleurs et des techniques de peinture passionnées pour déverser une vigueur juvénile et une énergie infinie dans cette installation et exposition fantastique.

Se rapprocher de la nature permet aux gens de ressentir son énergie verte et saine. Avec ses pinceaux colorés et détaillés et ses formes simples et audacieuses qui représentent des animaux et des plantes, Agathe Singer s'attend à ce que ses œuvres révèlent le charme de la nature aux visiteurs dans leurs voyages vers la découverte et les bénédictions, en envoyant ses vœux d'espoir et de bonheur aux visiteurs. Située dans l'atrium de LG2 à Changsha IFS, l'installation comprend douze animaux porte-bonheur amenant les meilleurs vœux et révèle une forêt magique avec des arbres, des oiseaux et des fleurs bien conçus. Cette forêt se compose de quatre sections ayant pour thème la romance, les bénédictions, la richesse et la santé. Ce voyage à la découverte des bénédictions de 2021, en créant une expérience immersive pour les cinq sens, emmènera les citoyens dans un univers vibrant et coloré où les animaux chanceux cachés dans la forêt printanière célèbrent le Nouvel An chinois. Dans la forêt, les visiteurs seront accueillis par des chants de louange du Nouvel An, chantés par un ensemble de fleurs, et par les senteurs uniques et agréables de la flore, avec des fleurs dynamiques qui déclenchent le bonheur d'une année. Les visiteurs peuvent également profiter du jeu interactif H5 pour recevoir des pochettes surprise de la nouvelle année qui portent chance et leur souhaitent une nouvelle année heureuse et prometteuse.

Bien que les gens ne puissent pas voyager librement dans d'autres pays pour l'instant, ils peuvent découvrir l'air du printemps français à la galerie L7, à Changsha IFS. « The Garden of Wonders » issu de la côte ouest de la France présente d'autres œuvres d'Agathe Singer. Une variété de plantes et des miroirs fleuris romantiques communiquent la forte vitalité de mère nature. La combinaison de l'expérience d'une exposition artistique multimédia immersive permet non seulement aux visiteurs de plonger dans les œuvres de l'artiste, mais aussi d'éveiller leur nostalgie la plus intime de la nature. En entrant dans l'espace miroir, les visiteurs vivent une expérience à 360 degrés de l'épanouissement, de la chute et de la disparition des fleurs, comme s'ils se trouvaient dans une mer de fleurs. En outre, en se rendant sur le panneau numérique interactif à l'extérieur de L7, les fashionistas qui aiment collectionner des cadeaux peuvent scanner le code QR pour se lancer dans le jeu interactif H5 « Jungle of Blessings » afin d'obtenir des cartes de vœux exclusives qui leur permettront d'offrir des cadeaux pour la nouvelle année, leur portant ainsi chance pour le reste de l'année.

Changsha IFS propose une expérience intégrée conçue pour les cinq sens qui mêle l'art français et la tradition chinoise pour célébrer la nouvelle année, transmettant la puissance de la chaleur, de l'harmonie et de l'amour de la nature à chaque citoyen qui visite Changsha IFS.

Divers évènements du Nouvel An pour créer un lieu béni en Chine centrale

Lieu incontournable du début du Nouvel An chinois qui envoie ses meilleurs vœux pour l'avenir, Changsha IFS est plus qu'une simple exposition et célébration du Nouvel An. Le 30 janvier, le bazar du Nouvel An chinois à Changsha IFS, rempli de surprises, débutera. De la chance et de la bonne fortune sont attendues avec la participation de marques populaires, ainsi qu'un spectacle musical le week-end sur la place du marché. De plus, Changsha IFS offrira aux consommateurs de nombreux cadeaux-surprises personnalisés, apportant la joie de la découverte de bénédictions dans les achats de la nouvelle année sur une base continue.

En organisant une succession d'événements divers pour le Nouvel An, Changsha IFS célèbre le Festival du Printemps avec les citoyens de Changsha et peint une scène du Nouvel An chinois qui mêle vœux et fantaisies artistiques, pour inaugurer l'année 2021, une année de renaissance et d'espoir. À l'avenir, Changsha IFS, en tant que complexe commercial phare en Chine centrale, offrira en permanence aux citoyens de Changsha des expériences d'achat de qualité. Une meilleure année 2021 est l'attente commune de Changsha IFS et des citoyens.

À propos d'Agathe Singer

Agathe Singer est une illustratrice basée à Paris, en France. En utilisant l'aquarelle et la gouache pour peindre la flore, la faune et les personnages, indigènes ou non, pleins de couleurs et de vie, Agathe crée des représentations vivantes qui sont d'une vitalité, d'un flair et d'un style irrépressibles. Son travail a été présenté partout, des défilés de la Semaine de la mode de Milan avec ses illustrations incorporées dans les dessins d'Arthur Arbesser aux emballages du parfumeur français Fragonard.

À propos de Changsha IFS

Changsha IFS, qui comprend un énorme centre commercial de 246 000 mètres carrés et le plus haut bâtiment de la province du Hunan, s'enorgueillit de l'emplacement le plus convoité de la ville, à l'intersection de la route Huangxing et de la route Jiefang. En tant que destination à guichet unique, allant du divertissement au style de vie, en passant par le commerce de détail, la culture et la restauration, Changsha IFS, dirigé par des détaillants, est rapidement devenu le nouveau point de repère en Chine centrale, abritant plus de 370 marques, y compris des marques de luxe, de bijoux et de montres, de fast fashion, 100 débuts pour le Hunan et 30 magasins phares en duplex homme-femme de marques internationales. Changsha IFS donne un nouvel élan à la région de la Chine centrale, qui devient le centre communautaire de la ville, en proposant une vaste gamme d'expositions, d'activités culturelles, de festivals et de collaborations artistiques avec des artistes célèbres tels que KAWS, Steven Harrington et Tom Claassen.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1426638/1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1426639/2.jpg

SOURCE Changsha IFS