Dow Jones Media Group s'associe à Brave Software pour proposer aux utilisateurs du contenu premium et tester une technologie de paiement basée sur la chaîne de blocs

Selon les termes de l'accord, Brave fournira l'accès au contenu premium de Dow Jones Media Group à un nombre limité d'utilisateurs qui auront téléchargé le navigateur Brave sur la base du premier arrivé, premier servi. La gamme de contenus disponible inclut un accès complet à Barrons.com ou un bulletin d'information premium de MarketWatch, ces deux titres faisant partie de l'écurie de marques internationales de Dow Jones Media Group.

Les deux sociétés ont également pour projet de collaborer et de tester la technologie basée sur la chaîne de blocs dans les médias et la publicité. Ils prévoient de tester plusieurs solutions innovantes dans le secteur des nouvelles et de l'information, et notamment de fournir du contenu par le biais de la plateforme de publicité et de services numériques de Brave basée sur la chaîne de blocs. Selon les termes de l'accord de partenariat, Barron's et MarketWatch deviendront des éditeurs vérifiés sur la plateforme Basic Attention Token (BAT) développée par Brave.

« Notre partenariat avec Brave représente une étape majeure et innovante pour Dow Jones Media Group », a déclaré Daniel Bernard, directeur général adjoint de Barron's. « En tant qu'éditeurs de contenus numériques travaillant à l'échelle mondiale, nous croyons qu'il est primordial de sans cesse poursuivre la recherche de technologies nouvelles et émergentes pouvant être utilisées afin de produire des expériences client de qualité ».

« Nous sommes enthousiastes de nous associer à Dow Jones Media Group pour fournir aux utilisateurs de Brave un contenu premium par le biais de notre navigateur Brave et de Brave Attention Token », a déclaré Brendan Eich, PDG et co-fondateur de Brave. « Notre nouveau modèle reconnecte les utilisateurs et les éditeurs sans pour autant compromettre la protection de la vie privée. Nous sommes impatients de pouvoir proposer à nos utilisateurs de profiter des bulletins d'informations premium de Barron's et MarketWatch. »

À propos de Dow Jones Media Group

Dow Jones Media Group est un portefeuille de marques financières et de luxe majeures, dont Barron's, MarketWatch, Mansion Global et Financial News. Créé en 2016, le groupe se concentre sur la croissance numérique ainsi que sur l'expérimentation et l'innovation éditoriales et commerciales. Ses publications réunies représentent environ la moitié de l'audience de The Wall Street Journal Digital Network (le réseau numérique des publications du Wall Street Journal). Le groupe a repensé les produits commerciaux et éditoriaux innovants tels que The Virtual Stock Exchange et la marque de luxe Penta. Il a également lancé la marque de finances personnelles Moneyish pour la génération Y. Dow Jones Media Group fait partie de Dow Jones, une unité commerciale de News Corp.

À propos de Dow Jones

Dow Jones est un fournisseur international de nouvelles et d'informations commerciales qui apporte du contenu aux consommateurs et aux organisations dans le monde entier sur de multiples formats, dont le papier, le numérique, le mobile et des événements en direct. Dow Jones produit du contenu de qualité sans pareil depuis plus de 130 ans et dispose aujourd'hui du plus large réseau de collecte d'informations au monde. Il produit des publications et des produits majeurs dont sa publication phare, le Wall Street Journal, le plus important journal d'information d'Amérique en matière de journaux vendus, mais aussi Factiva, Barron's, MarketWatch, Financial News, Mansion Global, Dow Jones Risk & Compliance, Dow Jones Newswires et Dow Jones VentureSource. Dow Jones est une division de News Corp (NASDAQ : NWS, NWSA ; ASX : NWS, NWSLV).

À propos de Brave Software

Le navigateur rapide et respectueux de la vie privée de Brave Software (https://brave.com/) associé à sa plateforme publicitaire numérique basée sur la chaîne de blocs est en train de repenser le web pour les utilisateurs, les éditeurs et les annonceurs. Les utilisateurs profitent d'une expérience web de meilleure qualité, moins encombrée et plus rapide. Les éditeurs augmenteront leur partage des bénéfices et les annonceurs recevront une meilleure couverture médiatique. Les micropaiements de Brave ainsi que leurs publicités anonymes par consentement de l'utilisateur proposent une nouvelle voie à explorer pour les éditeurs. Brave offre une solution où chacun y gagne pour quiconque disposant d'un intérêt financier sur le Web ouvert et qui en a assez de renoncer à la protection de la vie privée et d'abandonner des revenus aux intermédiaires de technologies publicitaires. Brave Software a été cofondée par Brendan Eich, cofondateur de Mozilla et créateur de JavaScript, et Brian Bondy, précédemment membre de Khan Academy et Mozilla.

Contacts presse :

Dow Jones Media Group

Constantine Panagiotatos

212.416.2288

="https://prnnj3-irisxe10.prnewswire.local/ewebeditor/constantine.panagiotatos@dowjones.com" rel="nofollow" target="_blank">constantine.panagiotatos@dowjones.com

Brave Software

Catherine Corre

650.787.4770

="https://prnnj3-irisxe10.prnewswire.local/ewebeditor/catherine@brave.com" rel="nofollow" target="_blank">catherine@brave.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/678645/Brave_Software_and_Dow_Jones_Barrons.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/678646/Brave_Software_and_Dow_Jones_MarketWatch.jpg

SOURCE Brave Software

Related Links

https://www.brave.com