DP WORLD: ESTUDO MOSTRA QUE O AUMENTO DA TEMPERATURA DOS ALIMENTOS CONGELADOS EM APENAS TRÊS GRAUS, DE -18° C PARA -15° C, PODE REDUZIR AS EMISSÕES DE CARBONO

Pesquisas acadêmicas concluem que aumentar a temperatura padrão da maioria dos alimentos congelados em três graus poderia reduzir as emissões de carbono de forma equivalente a tirar 3,8 milhões de carros das ruas.

Essa economia de emissões seria igual à população inteira de Nova York, New Hampshire e Vermont não dirigir por um ano.

não dirigir por um ano. Foram identificadas economias potenciais de energia de aproximadamente 25 terawatts-hora por ano, equivalentes a 8,63% do consumo anual de energia do Reino Unido.

A mudança resultaria em uma economia de energia entre 5% e 12%.

Os cientistas concluíram que o aumento pode ser realizado sem comprometer a segurança ou qualidade dos alimentos.

O padrão internacional de temperatura foi estabelecido na década de 1930 e não foi revisado há quase um século, por isso, a empresa global de logística DP World está lançando uma aliança do setor para rever esse padrão.

DUBAI, EAU, 29 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- De acordo com a pesquisa, as temperaturas dos alimentos congelados poderiam ser alteradas em apenas três graus para economizar as emissões de dióxido de carbono de 3,8 milhões de carros por ano.

A maioria dos alimentos congelados são transportados e armazenados a -18°C, um padrão estabelecido há 93 anos e que não mudou depois disso.

Segundo o estudo, uma mudança para -15°C poderia causar um impacto ambiental significativo sem comprometer a segurança ou a qualidade dos alimentos.

Os especialistas do Instituto Internacional de Refrigeração, com sede em Paris, da Universidade de Birmingham e da Universidade London South Bank, entre outros, descobriram que essa pequena mudança pode:

Economizar 17,7 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono por ano, equivalente às emissões anuais de 3,8 milhões de carros por ano

Gerar economia de energia de cerca de 25 terawatts-hora (TW/h), equivalente a 8,63% do consumo anual de energia do Reino Unido

Reduzir custos na cadeia de suprimentos em pelo menos 5% e até 12% em algumas áreas

A pesquisa foi respaldada pela DP World, empresa líder em logística global e principal parceira na COP28, que criou uma aliança em todo o setor para explorar a viabilidade dessa mudança, intitulada 'Join the Move to -15°C' (Junte-se à mudança para -15°C).

O objetivo dessa aliança é redefinir os padrões de temperatura dos alimentos congelados para reduzir os gases de efeito estufa, diminuir os custos da cadeia de suprimentos e garantir recursos alimentares para a crescente população mundial.

A aliança já recebeu a adesão de importantes organizações do setor, entre elas: AJC Group, com sede nos EUA, A.P. Moller – Maersk (Maersk) da Dinamarca; Daikin do Japão; DP World; a Global Cold Chain Alliance; Kuehne + Nagel International da Suíça; Lineage com sede nos EUA; Mediterranean Shipping Company (MSC) de Genebra; Ocean Network Express (ONE) sediada em Singapura.

Maha AlQattan, diretora de sustentabilidade da DP World, disse: "Os padrões para alimentos congelados não são atualizados há quase um século. Essa revisão já deveria ter sido feita há muito tempo.

"Um ligeiro aumento de temperatura pode trazer enormes benefícios, mas, seja qual for o compromisso de cada organização individual, o setor só pode mudar o que é possível ao trabalhar em conjunto.

"Com essa pesquisa e nossa recém-formada aliança, visamos apoiar a colaboração em todo o setor para encontrar caminhos viáveis para alcançar a meta compartilhada de zero líquido do setor até 2050.

"A 'Move to -15°C' reunirá o setor para explorar padrões novos e mais ecológicos para ajudar a descarbonizar o setor em escala global. Com essa pesquisa, podemos descobrir como implementar tecnologias de armazenamento acessíveis em todos os mercados para congelar alimentos em temperaturas sustentáveis e, ao mesmo tempo, reduzir a escassez de alimentos para comunidades vulneráveis e desenvolvidas".

Criar resiliência e garantir a segurança alimentar no futuro

Todos os anos, centenas de milhões de toneladas de alimentos, de mirtilos a brócolis, são transportados pelo mundo.

Embora o congelamento de alimentos aumente o prazo de validade, isso acarreta um custo ambiental significativo, visto que, para cada grau abaixo de zero em que os alimentos são armazenados, é necessário 2 a 3% a mais de energia.

O setor de logística está trabalhando para descarbonizar e lidar com o aumento das contas de energia.

Ainda assim, a demanda por alimentos congelados está aumentando à medida que o apetite evolui nos países em desenvolvimento e os consumidores mais atentos aos preços procuram alimentos nutritivos e saborosos a preços mais acessíveis.

Ao mesmo tempo, especialistas estimam que 12% dos alimentos produzidos anualmente são desperdiçados devido à falta de logística de refrigeração e congelamento, chamada de "cadeia fria" no setor, destacando uma necessidade significativa de maior capacidade.

Os estudos também sugerem que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos comestíveis são jogados fora todos os anos - um terço da produção global de alimentos para consumo humano.

Isso é particularmente necessário em áreas como a África Subsaariana e o Subcontinente. Por exemplo, no Paquistão, em 2022, metade das mangas exportáveis foram perdidas devido a uma onda de calor extremo.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, mais de 820 milhões de pessoas passam fome hoje e 2 bilhões (cerca de um quarto da população mundial) sofrem com insegurança alimentar.

O professor Toby Peters, da Universidade de Birmingham e da Universidade Heriot-Watt e diretor do Centre for Sustainable Cooling, disse: "As Cadeias do Frio são infraestruturas críticas, vitais para o bom funcionamento da sociedade e da economia. São a base do nosso acesso a alimentos seguros e nutritivos e à saúde, bem como da nossa capacidade de estimular o crescimento econômico".

Ele acrescentou: "A infraestrutura de Cadeia do Frio, e sua falta, afeta a mudança climática global e o meio ambiente".

Eventos causados pelas mudanças climáticas, como secas, inundações e ondas de calor, podem reduzir a produção agrícola e prejudicar a saúde e a produtividade dos rebanhos. Mas o congelamento de alimentos pode proteger as fontes de alimentos e seu valor nutricional por meses durante essas crises.

A 'Join the Move to -15°C' é uma iniciativa para criar uma transição justa, com a implantação global de tecnologias de armazenamento acessíveis para congelar alimentos em temperaturas sustentáveis e reduzir a escassez de alimentos para comunidades vulneráveis e desenvolvidas.

O Prof. Peters acrescentou: "A ONU estima uma população de 9,7 bilhões em 2050. Para garantir a acessibilidade aos alimentos, precisamos reduzir a disparidade de 56% no suprimento global de alimentos entre o que foi produzido em 2010 e o que será necessário em 2050.

"A redução das emissões da cadeia do frio e a transformação da forma como os alimentos são armazenados e transportados com segurança hoje ajudam a garantir a continuidade da alimentação sustentável das comunidades no mundo todo, à medida que as populações e as temperaturas globais aumentam, garantindo as fontes de alimentos nutritivos nos próximos anos.

"Com base nessa pesquisa, a aliança da DP World pode ser uma ferramenta fundamental para superar os desafios atuais de alimentação, ao fornecer um inventário estável de alimentos de qualidade para os 820 milhões de pessoas famintas no mundo todo e segurança para outros 2 bilhões que lutam com a escassez de alimentos".

Um convite aberto para a iniciativa 'Join the Move to -15°C'

A DP World disponibilizou a pesquisa para todos e convidou as partes interessadas, os líderes do setor e as partes interessadas a apoiarem a campanha.

Para saber mais ou participar da iniciativa, acesse o site da DP World aqui.

Sobre a DP World

O comércio é a força vital da economia global, que cria oportunidades e melhora a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. A DP World existe para melhorar o fluxo do comércio mundial, transformando o que é possível para os clientes e as comunidades que atendemos globalmente.

Com uma equipe dedicada, diversificada e profissional de mais de 103.000 funcionários presentes em 75 países em seis continentes, a DP World promove o comércio cada vez mais rápido em direção a uma cadeia de suprimentos contínua e adequada para o futuro. Na região Ásia-Pacífico, a DP World emprega mais de 7.000 pessoas e possui portos e terminais em 17 localidades.

Estamos transformando e integrando rapidamente nossos negócios - Portos e Terminais, Serviços Marítimos, Logística e Tecnologia - e unindo nossa infraestrutura global com experiência local para criar soluções de cadeia de suprimentos de ponta a ponta mais sólidas e eficientes, que podem mudar a forma como o mundo negocia.

Além disso, estamos redefinindo o futuro com investimentos em inovação. De sistemas de entrega inteligentes a empilhamento automatizado em armazéns, estamos na liderança da tecnologia inovadora, incentivando o setor para melhores formas de comércio, minimizando as interrupções da fábrica até a porta do cliente.

FAZEMOS O COMÉRCIO FLUIR

PARA MUDAR O QUE É POSSÍVEL PARA TODOS.

FONTE DP World