DPS Group étend sa présence européenne avec l'ouverture d'un nouveau bureau en Suisse

ZUG, Suisse, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- DPS Group , une société privée internationale d'ingénierie, d'approvisionnement, de gestion de la construction et de validation (EPCMV) au service des industries de transformation de haute technologie, étend ses opérations européennes avec l'ouverture d'un nouveau bureau en Suisse pour servir la clientèle croissante du groupe dans les industries pharmaceutiques et des sciences de la vie en Suisse.

Martin Bannister, directeur général de la division européenne des services contractuels de DPS, a déclaré que le groupe compte déjà plus de 70 personnes sur le terrain en Suisse, au service des sociétés pharmaceutiques de premier ordre. Pour poursuivre sa croissance dans la région, DPS a ouvert un nouveau bureau à Zug. « Nos activités avec le secteur pharmaceutique suisse ont connu une croissance significative ces dernières années et nous avons estimé que le moment était venu d'établir une base en Suisse, ce qui nous permettra de développer et d'étendre nos activités sur ce marché. »

DPS offrira des services de recrutement technique, de dotation en personnel et d'ingénierie à service complet à ses clients suisses. « En travaillant comme un partenaire de confiance et en étant pleinement autorisés par le SECO à effectuer la location de personnel contractuel, nous pouvons fournir des talents de classe mondiale hautement qualifiés à nos clients à travers la Suisse », a ajouté M. Bannister.

Peter Booman, directeur de Contract Services Suisse de DPS, a renchéri : « Depuis 20 ans, Contract Services fournit des services sur mesure de recrutement de talents dans le secteur des industries de haute technologie en Europe. Notre expérience du secteur, notre accès au marché et nos connaissances techniques, associés à notre processus innovant axé sur la qualité, nous permettent de fournir un service exceptionnel de solutions de talents à nos clients. Notre équipe paneuropéenne occupe une position stratégique, combinant la portée internationale et la profondeur locale, pour répondre aux besoins commerciaux de nos clients suisses. »

L'ouverture de la Suisse n'est que la dernière étape de l'expansion des opérations européennes de DPS et d'autres extensions sont prévues dans d'autres pays européens où DPS n'a pas encore de présence physique.

L'expansion européenne fait suite à une année marquée par l'expansion des opérations de DPS aux États-Unis avec l'ouverture de nouveaux bureaux dans l'Oregon, à Philadelphie et au Kansas. DPS a également étendu ses opérations à Singapour l'année dernière pour servir le marché en plein essor de l'Asie du Sud-Est.

À propos de DPS Group

DPS Group est une société internationale d'ingénierie, de conseil et de gestion de projets, au service des industries de haute technologie à travers le monde. DPS fournit des services à ses clients tout au long de la chaîne de valeur de l'ingénierie et de la construction, y compris les études de faisabilité, les concepts, le conseil, l'architecture, l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de la construction, la mise en service, la qualification et la validation, ainsi que des solutions de dotation en personnel.

DPS applique sa vaste expertise en ingénierie des processus, acquise pendant 46 ans, ainsi que son expérience significative en construction allégée pour aider ses clients dans les secteurs de processus de pointe tels que les produits pharmaceutiques, les biotechnologies et les semi-conducteurs à fournir des installations de fabrication de manière rapide, sûre et rentable. Le cabinet se distingue par les partenariats qu'il établit avec ses clients grâce à une compréhension fondamentale de leurs activités et par son agilité, sa flexibilité, sa pensée originale et son personnel de haut niveau.

DPS s'est considérablement développée ces dernières années et emploie aujourd'hui plus de 2 000 personnes dans 18 bureaux et sur ses sites clients en Irlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède, en Suisse, en Israël, à Singapour, en Arabie Saoudite et aux États-Unis. Pour plus d'informations, consultez le site www.dpsgroupglobal.com .

