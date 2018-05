DPS Group remporte un contrat en Suède auprès d'AstraZeneca

Du fait de l'obtention de ce contrat, le groupe DPS est en train de monter un bureau en Suède, qui sera utilisé dans un premier temps pour se consacrer exclusivement à AstraZeneca, avant d'être au service d'autres clients en Suède.

Frank Keogh, le PDG de DPS, a déclaré : « Chez DPS, nous sommes ravis d'avoir remporté ce contrat et nous sommes convaincus que grâce à l'alliance d'un bureau local important et de partenaires locaux en Suède et à nos grands bureaux du centre d'excellence pharmaceutique situés à Dublin et à Cork, nous pourrons garantir la qualité et la rentabilité du modèle de livraison à AstraZeneca. Comme c'est le cas avec tous nos clients, nous travaillerons aux côtes d'AstraZeneca dans le cadre d'un véritable partenariat, en tissant une relation à long terme ».

Le montant du contrat n'a pas été divulgué, mais on s'attend à ce que plus de 100 ingénieurs de DPS soient conduits à travailler sur les projets d'AstraZeneca en fonction du niveau des dépenses en capital.

À propos de DPS Group

DPS Group est une entreprise mondiale spécialisée en ingénierie, conseil et de gestion de projets, qui œuvre pour des industries high-tech dans le monde entier. DPS prodigue ses services à ses clients tout au long de la chaîne de valeur de l'ingénierie et de la construction. Lesdits services couvrent les études de faisabilité, les concepts, le conseil, l'architecture, l'ingénierie, l'externalisation des talents, l'approvisionnement, la gestion des chantiers, la mise en service, la qualification et la validation de la construction.

DPS applique la vaste expertise en génie des procédés qu'elle acquiert depuis plus de 40 ans, ainsi qu'une expérience significative en construction qui évite tout type de gaspillage (construction « lean ») pour épauler ses clients œuvrant dans les secteurs des procédés haut de gamme tels que les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, les dispositifs médicaux et les semi-conducteurs. DPS livre ses installations de fabrication rapidement, en tout respect de la sécurité et des coûts rentables. Notre principal signe distinctif trouve sa source dans les partenariats que nous construisons avec nos clients sur la base d'une compréhension fondamentale de leurs activités et de notre propre agilité, flexibilité, pensée originale et de notre personnel hautement qualifié.

Nous avons connu une nette croissance au cours des dernières années et employons désormais plus de 1 300 personnes dans nos bureaux et sur les sites de nos clients en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède, en Israël, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.dpsgroupglobal.com.

Contact : Annette O'Hara, directrice du marketing du groupe

Bureau +353-1-466-1755

Mobile +353-87-248-2573

Courriel annette.ohara@dpsgroupglobal.com

SOURCE DPS Group